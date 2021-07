El periodista Víctor Hugo Morales será vacunado este lunes por la tarde contra el coronavirus. Debió esperar tres meses desde su contagio, que lo obligó a permanecer en terapia un mes y medio.

Víctor Hugo confirmó en la apertura de su programa que recibirá la vacuna contra el coronavirus este lunes en un vacunatorio de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego, el periodista de AM750 reiteró que le llegó el turno para recibir la vacuna y contó orgulloso que se acercará hoy mismo al centro vacunatorio para recibir su primera dosis.

El locutor y periodista recibirá la vacuna meses después de haber recibido el alta médica as permanecer internado un mes con una neumonía bilateral producto del coronavirus.

En aquella ocasión, Víctor Hugo definió su contagio de un modo muy particular: “Yo tengo coronavirus y tengo la sensación de que me ahogué en la orilla, hice todo el cruce del Río de la Plata, aunque no sé nadar mucho, es metáfora pura, y cuando llegué al otro lado de la orilla, me ahogué. No llegué a la vacuna, y vaya a saber en qué circunstancia pegué con el coronavirus”.



En el caso de Víctor Hugo, la vacunación llega tiempo después de lo que le hubiera correspondido por una cuestión de edad, ya que debían pasar al menos tres meses desde su recuperación.

Además, ese lapso debía respetarse ya que el conductor recibió una transfusión de plasma como tratamiento contra la covid-19.

Luego, le seguiría una internación extensa en terapia con asistencia de oxígeno y afortunadamente luego llegaría el alta y la rehabilitación. "Estoy muy feliz y emocionado. Negativo ahora es una buena palabra", había celebrado al aire, por teléfono, durante su programa La mañana con Jorge Alejandro San Juan, infectólogo de la clínica ALCLA, quien fue el encargado de darle la buena noticia.

La recuperación de Víctor Hugo Morales

El médico explicó que, por lo general, el virus permanece diez días en las personas pero, en algunos casos, persisten partículas virales en los pacientes y eso arroja resultados positivos en los hisopados.

Víctor Hugo Morales había contado que al someterse a un hisopado para ingresar a la clínica de rehabilitación detectaron que continuaba dando positivo.

Al cierre de uno de sus programas del mes de abril, contó que continuaba "habitado por el Covid", lo que le impedía iniciar la recuperación.

Con el resultado negativo y la rehabilitación en curso consideró que "muchas personas deberían tomar conciencia de que después del coronavirus quedamos muy mal y que hay que hacer mucho por la recuperación".

Se trata de encontrar un poco esperanza hacia una enfermedad que supo ponerlo en fuerte lucha pero que concluyó con un tratamiento para permitirle la aplicación del principio activo.

Víctor Hugo Morales constantemente en su programa muestra apoyo al trabajo de la Campaña de Vacunación, del personal de salud y del Gobierno Nacional, por lo que para Él, la noticia es una luz al final del túnel de la pandemia.