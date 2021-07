TEATRO

Margarita en la oscuridad

Se trata de un unipersonal que habla de la cuarentena y de encierros externos e internos. Su protagonista es una hija de una mujer militante de las Ligas Agrarias en la provincia de Corrientes y el tema es la búsqueda de su identidad, su esclavitud doméstica y sexual a la que su olfato de bicho encerrado la lleva al amor y a la verdad. Esta obra escrita por Susana Catalina Bernardi y dirigida por Luis Serradori forma parte del ciclo Nuestro Teatro Federal del Cervantes, un concurso de trabajos seleccionados de distintas regiones del país –en este caso NEA/Corrientes– que fueron filmados en sus respectivas provincias, con talentos locales, en colaboración con el Instituto Nacional del Teatro. La escenografía es de Daniel Acosta, iluminación de Ariel Courtis y música original y ejecución en escena de Carlos Pereira Larrea. Con Karen De Michelli.

Disponible a través de Cervantes Online. Gratis.

Escritor fracasado

En el relato que integra el libro El jorobadito (1933), Roberto Arlt recrea, a través de una mirada corrosiva sobre el campo intelectual, los vínculos entre la figura del escritor y los modos de circulación de la obra de arte. En su trasposición a la escena Marilú Marini y Diego Velázquez vuelven a este relato para escuchar sus resonancias en nuestro presente y para falsificar el original arltiano. Escribe Ricardo Piglia: “Escritor fracasado es la historia de un tipo que no puede escribir nada original, que roba sin darse cuenta: así son todos los escritores en este país, así es la literatura acá. Todo falso, falsificaciones de falsificaciones”. Reestreno dentro del marco del regreso de las funciones presenciales del Espacio Callejón.

Sábado a las 20, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $700.

MÚSICA

Tu amor

Palo Pandolfo anda presentando nueva música, y en este caso se trata de un flamante simple que su autor presenta como “una transmigración, un cambio de estado del alma: representa la muerte de algo y el renacimiento, un viaje hacia otro estadío”. Por eso es que para acompañarlo convocó a Santiago Motorizado, con quien canta un tema que funciona como Lado A del Lado B que presentó anteriormente, “El alma partida”, una de las canciones más sentidas de su repertorio. Con su mensaje contundente y la autenticidad como bandera, en este nuevo tema muestra su otra cara: la esperanza y la fuerza, una brisa estimulante y necesaria que anticipa buenos tiempos. Tanto “El alma partida” como “Tu amor” se pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Palo Pandolfo estara presentando su nuevo repertorio el sábado 7 de agosto en el Centro Cultural Morán, con Blass Bizzio en Synth Bass y electrónica, y junto a Leo Vaca en visuales.

Canciones de Henry Martínez

Editado originalmente en el año 2000, Canciones de Henry Martínez es una pieza clave en el repertorio de la cantante y cuatrista venezolana Cecilia Todd y se encuentra ahora disponible también en plataformas digitales. El álbum está integrado por obras de Henry Martínez, uno de los grandes compositores venezolanos contemporáneos, y cuenta con la participación de su autor en algunos temas, interpretando cuatro y guitarra, del cantor popular Gualberto Ibarreto, el pianista William Sigismondi y el bandoneonista argentino Rodolfo Mederos, entre otros músicos. Referente de la música popular de Venezuela, Cecilia Todd lleva casi medio siglo interpretando temas que acercan al mundo las sonoridades de su pueblo, sus paisajes, su gente y sus historias, portando en su canto la identidad cultural de su país.

ONLINE

Vanity Fair

Acorn TV continúa estimulando las glándulas salivales de los fanáticos de las series británicas, en particular aquellas que reconstruyen épocas del pasado. Una de las últimas incorporaciones al menú es esta adaptación de la novela de William Makepeace Thackeray Vanity Fair, publicada originalmente en 1848. Olivia Cooke se calza los ropajes de Becky Sharp, hija de un pintor y una cantante de ópera francesa que sólo puede definirse –para usar un término hoy considerado incorrecto– como una trepadora. En el fondo, sin embargo, se trata de la más simple supervivencia: empobrecida de golpe y sin aviso previo, el ingreso a los círculos íntimos de la corte del rey Jorge IV le permite escalar posiciones y, de paso, disfrutar de las fortunas de terceros, en particular las de aquellos hombres que caen rendidos a sus encantos. El reparto de la miniserie, de apenas siete capítulos, incluye talentos de la televisión y el cine ingleses como Tom Bateman, Claudia Jessie Peyton y el ex Monty Python Michael Palin.

Monsters at Work

A seguir exprimiendo franquicias, en este caso con dos de los personajes más entrañables de la factoría Pixar: Sulley y Mike Wazowski, nuevamente con las voces de John Goodman y Billy Crystal. La serie animada es una secuela directa de Monsters Inc., encendiendo motores justo después de que la fábrica de sustos se reconvierte al negocio de las risas. Entre los nuevos personajes se destaca Tylor Tuskmon, un monstruo recién recibido que debe incorporar los chistes a su bagaje profesional, acompañado por figuras reconocibles como el Yeti y Celia Mae. Los dos primeros episodios, de aproximadamente veinte minutos cada uno, ya están disponibles en Disney+, con estrenos de aquí en más todos los viernes.

CINE

La verdad

La primera película europea del director japonés Hirokazu Koreeda (Somos una familia, Nadie sabe) llega finalmente a las salas de cine argentinas. Con el protagónico de una brillante Catherine Deneuve y papeles nada secundarios de Ethan Hawke y Juliette Binoche, la historia encuentra a la veterana diva en el papel de Fabienne, una estrella del cine galo, aunque aquí no haya necesariamente vínculos autobiográficos. Su hija Lumir (Binoche, desde luego) regresa desde los Estados Unidos junto al marido y su hija, punto de partida para una serie de encontronazos con la matriarca. Más allá de los trapitos que comienzan a secarse al sol, la película dista bastante del psicodrama familiar al uso corriente, y su imprevisibilidad es acompañada por un más que bienvenido sentido del humor. El humanismo del cine de Koreeda, uno de los más dignos descendientes de Yasujiro Ozu, vuelve a brillar, apoyado en las interpretaciones de dos de las más grandes actrices del cine francés de las últimas seis décadas.

El Malba en 35mm

Luego de un año y medio sin actividades, Malba Cine reinicia sus proyecciones con una serie de ocho largometrajes proyectados en el viejo y glorioso formato de 35mm. El ecléctico ciclo “El club de los ocho” incluye títulos como Viento salvaje, uno de los largometrajes que el mendocino Hugo Fregonese filmó en Hollywood, con la participación de Gary Cooper y Barbara Stanwyck, Todo modo, el drama político del italiano Elio Petri, y La niebla, el clásico del terror de John Carpenter. La función de hoy, domingo 11, tendrá lugar a las 20 horas y estará dedicada a Nuestros amores tramposos, una de las mejores comedias de Peter Bogdanovich. La programación completa puede consultarse en www.malba.org.a

TV

The White Lotus

La señal HBO continúa con sus estrenos domingueros, y hoy le llega el turno a esta sátira social cuyo relato transcurre por completo en un exclusivo resort de Hawái. Creados, escritos y dirigidos por el comediante Mike White (el rubio de Escuela de rock), los seis capítulos de una hora de duración adoptan las formas de la comicidad, pero hay aquí bastante de desazón existencial, además de una crítica punzante al egocentrismo materialista. Rodada en plena pandemia en 2020, la serie sigue a un grupo de huéspedes del lujoso hotel –el “White Lotus” del título– y a varios de sus empleados, entre otros una pareja de recién casados, la encargada del spa y el gerente de una compañía dedicada al “bienestar interior”. El reparto de esta bienvenida sorpresa difícil de encasillar, cuya historia fue definida por un crítico como “un grupo de gente rica haciendo cosas horribles”, incluye a Murray Bartlett, Connie Britton, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario y Steve Zahn.

Domingos a las 21, por HBO.

Reprisal

Las historias de venganzas femeninas tienen una larga tradición que incluye clásicos del cine como La novia vestía de negro y el díptico Kill Bill. Esta producción seriada, que la señal de cable AMC comenzará a emitir mañana en horario central, acompaña el derrotero de una tal Katherine Harlow (Abigail Spencer), joven que es dada por muerta luego de un intento de homicidio por parte de una pandilla encabezada por su propio hermano. Luego de la improbable sobrevida de la protagonista, con la ayuda de un ladrón con algo de Robin Hood, Katherine, transformada en auténtica mujer fatal, inicia la cacería de sus ejecutores. Un poco de noir, un poco de relato gótico, bastante acción.

Lunes a las 22, por AMC.