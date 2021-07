Al final el candidato “tapado” no era ningún periodista o personalidad mediática; sino un experimentado dirigente del peronismo de Rosario y ex ministro de Gobierno provincial. Efectivamente, Esteban Borgonovo será candidato a concejal encabezando una lista que apadrinan dos diputados provinciales como Oscar “Cachi” Martínez y Luis Rubeo que algo conocen de lides electorales. Aunque lo secundará otra ex funcionaria que también renunció al gobierno de Omar Perotti (Claudia Giaccone que se desempeñaba como secretaria de Deportes); Borgonovo asegura que esta “no será una lista contra el oficialismo provincial ni en contra de nadie. Acá venimos a sumar para el peronismo como siempre”, dijo a Rosario/12. Aceptó que es “una coyuntura rara, no sé si no hay que pedir disculpas por postularse y no ser del periodismo”, ironizó Borgonovo.

No sólo fue concejal de Rosario en década del ’90, sino que presidió el Concejo Municipal y estuvo a cargo del Ejecutivo local por una “larga e inusual” licencia de Héctor Cavallero en aquel entonces. Se desempeñó como secretario de Asuntos Legislativos en el gobierno de Jorge Obeid, dos veces estuvo al frente del Ente que regula el Aeropuerto de Rosario y fue ministro de Gobierno en el segundo mandato de Carlos Reutemann y volvió a la titularidad de la cartera política con el gobierno de Perotti, aunque por poco tiempo.

“Un grupo de compañeros de Rosario me vino a ver para saber si yo tenía pensado algo para este turno de las elecciones locales -precisamente un grupo con muchos años de militancia en el peronismo- también con el aporte de otros compañeros del Frente Renovador como el diputado Cachi Martínez en Santa Fe y desde el peronismo el diputado Luis Rubeo. Me propusieron encabezar esta oferta política en la ciudad desde el peronismo y decidí aceptar”, contó Borgonovo. Y aseguró que “nosotros aportaremos la experiencia de tantos años en la militancia. Yo fui presidente del Concejo Municipal y dos veces director del ente del Aeropuerto. También en el gobierno de la provincia, siempre por el peronismo”.

El ex ministro cree también que “hay un espacio interesante de compañeros y compañeras que no están encuadrados hoy en ninguna organización, en ningún esquema grande. Eso es algo que uno palpa hablando con muchos viejos militantes peronistas en los barrios de la ciudad que, por el motivo que sea, no están participando”. Y aseguró que “nosotros aspiramos a poder atraerlos a sumar en esta lista para sumarse a nuestra propuesta y representarlos en el Concejo de Rosario”.

El ex concejal cree que es un momento “para que el peronismo sume. Va a ser una campaña con las limitaciones que la pandemia impone, pero más allá de esto ojalá que sirva para movilizar al peronismo de Rosario, que todos podamos colaborar sumando voluntades”. También dijo que una vez que se resuelva la interna, “como siempre pasa, el peronismo va a estar todo junto. Después de tantos años de participar uno sabe que esto es así. Hay un abanico variado del peronismo de la ciudad y si cada uno hace su trabajo todos podemos acumular para el peronismo de Rosario”.

-Teniendo en cuenta que usted renunció como ministro de Gobierno a la gestión de Omar Perotti y lo mismo Claudia Giaccone como titular de Deportes; ¿esta será una lista contra el oficialismo provincial en Rosario?

-No para nada. Esta no es una lista en contra de nadie. Como decía antes creo que todos estamos sumando para la causa. Nosotros nos referenciamos con el peronismo nacional, con el peronismo provincial. Como siempre, jamás en vida he participado en una lista que no esté dentro de ese esquema y esta vez no será diferente- concluyó Borgonovo.