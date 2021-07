Ricardo Emanuel Papadopulos fue codenado a cuatro años y seis meses de prisión por la muerte del niño Isaac Sus, de 5 años, y las heridas graves que sufrió la madre del pequeño, Debora Agosti. El joven condenado atropelló con un automóvil a las dos víctimas, en la esquina de Directorio y San Pedrito, en el barrio porteño de Flores. Además de la pena de cumplimiento efectivo, Papadopulos fue inhabilitado por diez años para conducir vehículos. Nunca debió haber estado al volante, porque no tenía registro habilitante para conducir.

“Me parece un fallo justo, ejemplificador, que no deja impune un hecho de gravedad y tiene que ser educativo para los conductores”, dijo Gabriel Becker, abogado de la familia Sus. Agregó que “se tiene que entender que no se puede salir a manejar infringiendo normativas de tránsito de la forma que lo hizo Papadopulos”, quien circulaba a muy alta velocidad, no respetó el semáforo, luego se fugó y permaneció prófugo por varios días.

El juicio estuvo a cargo del Tribunal Oral 15 de la Ciudad de Buenos Aires. Integrado en este caso en forma unipersonal por el juez Gabriel Eduardo Vega, que condenó a Papadopulos por los delitos de “homicidio culposo” en el caso del niño y “lesiones graves” en cuanto a la madre. El juez Vega, que no dio a conocer por ahora los argumentos del fallo, expuso la sentencia luego de escuchar los alegatos de la defensa, que pidió la absolución de su representado o la pena mínima para los delitos imputados. La Fiscalía había solicitado una pena de cinco años y la querella, que se lo condenara a seis años.

El querellante Gabriel Becker insistió en que “tenemos que ser más respetuosos los diversos actores del tránsito, los conductores, los ciclistas, debemos respetar al otro, cuestión que no pasa en la Ciudad donde se ve falta de responsabilidad”. Luego volvió a expresar su conformidad porque “el fallo de Vega ha sido ejemplificador y justo, y sienta un precedente porque no es usual que haya condenas efectivas en delitos imprudentes, pero además satisface las pretensiones de la familia Sus”.



Por su parte, Fernando Burlando, abogado de Papadopulos, declaró que el fallo es “un verdadero papelón”. Agregó que “esta decisión de la Justicia está como la Justicia, haciendo papelones, por eso vamos a apelar porque no tiene fundamento jurídico este veredicto, es rara la decisión que tomó el juez a solo una hora de escuchar el alegato de la defensa”. Burlando expuso por la mañana y el fallo fue a mediodía.

Burlando consideró que “meter preso a un pibe de 20 años por un hecho así es no entender lo que ocurre en la calle, en las cárceles, en la vida. Es no entender nada”. El defensor argumentó que “en los últimos tiempos, la doctrina está discutiendo el verdadero fin de la pena, y que se resuelva de esta manera es no entender nada”, insistió.

La defensa se basó en que nunca se investigó a fondo la responsabilidad del conductor de un camión que cruzó con la luz roja poco antes del momento del hecho. Papadopulos argumentó que ese rodado le tapó la visión y no pudo ver a las dos víctimas cruzando la calle. En su declaración indagatoria, el joven negó que ese día estuviera alcoholizado, dato que no pudo corroborarse porque el se dio a la fuga y estuvo prófugo. El hecho ocurrió a las once de la noche del jueves 17 de diciembre pasado y Papadopulos estaba al volante de un Volkswagen Golf GTL blanco, acompañado por un amigo.