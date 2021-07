Al principio, fueron unos chicos quienes lo descubrieron. Con sus gritos, alertaron a quienes recorrían la playa. A los pocos los minutos, se había formado un enorme grupo que miraba sorprendido. Al rato, llegaron expertos del acuario Seaside de Oregon.

También quedaron atónitos ante el enorme y redondo ejemplar de pez luna u opah que estaba muerto en la costa del mar. Naranja brillante, plateado y con manchas blancas, pesaba 45 kilos. Sus grandes ojos tenían motas doradas.

Los científicos, a casi una semana del hallazgo, no tienen una explicación para su muerte y su llegada a la ribera marítima de este Estado de la costa norte estadounidense.

Tiffany Boothe, subdirectora del acuario de la pequeña playa comunitaria de Seaside, desgranó sus dudas sobre la aparición en esa región de un pez luna. Boothe explicó que era la primera vez que había uno de ellos en Oregon y que no estaba clara la causa de su muerte, dado que "estaba en buena condición, lo que significa que estaba cerca de la costa cuando murió".

Por su tamaño y belleza, el hallazgo del pez provocó en las redes sociales "un fuerte revuelo" publicó el Seaside Aquarium en su cuenta de Facebook el miércoles pasado, cuando fue encontrado.

Expertos del acuario Seaside de Oregon, en Estados Unidos, analizan los restos del pez de más de 45 kilos. Heidi Dewar, bióloga la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Pesca (NOAA en ingles) expresó que estos casos son "inusuales".



La especialista adjudicó al cambio climático como una posible hipótesis acerca de la llegada del pez luna a esa zona. “Vemos como algunos organismos marinos se movilizan al norte cuando las temperaturas de los océanos aumentan”, indicó.

No obstante, señaló que "hay algunos peces luna o opah en las costas de California, cerca de Oregon, de modo que no es super sorprendente. No es como si fuera un pez que llegó del Hemisferio Sur”.

El NOAA indicó que este pez es típico de mares de aguas tropicales y templadas, incluidas las islas del Pacífico y las regiones de la Costa Oeste, Sureste, Nueva Inglaterra y el Atlántico Medio de Estados Unidos.

No hay mucha información sobre el pez luna, aunque se sabe que es el único de sangre caliente, que es un depredador de aguas profundas y que tiene vasos sanguíneos en sus branquias que le permiten la circulación de la sangre caliente por todo el cuerpo.

El pez luna o opah hallado en Oregón el miércoles de la semana pasada estará congelado hasta fin de año, cuando está previsto que se diseccionado para estudiar sus muestras. "Su tejido podría revelar dónde viven y qué comen", puntualizó Dewar. En tanto, su esqueleto será preservado para que se pueda exhibir en el acuario.