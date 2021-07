Gerónimo Carolina González Devesa y Shanik Lucián Sosa Battisti recibieron este miércoles dos de los primeros DNI que, con la nomenclatura X, reconocen las identidades no binarias en Argentina. Luego del acto presidencial, contaron a Página/12 sus sensaciones al recibir el documento y reconstruyen el trayecto que les llevó hasta este día, un camino marcado por diversos procesos de lucha en el ámbito administrativo y judicial para conseguir ser reconocides con sus identidades autopercibidas, con el paso previo del cambio registral en la partida de nacimiento.



"Hace tres años que estaba indocumentade. Hoy tener un documento que valide tu identidad con tu género y tu nombre autopercibido es increíble, me siento legal", contó a este diario Gerónimo Carolina. El proceso administrativo que terminó este miércoles con la asignación de su nuevo DNI comenzó hace tres años. En 2018, junto con su abogada Eleonora Lamm, le médique de 35 años inició en Mendoza, su provincia natal, el proceso para conseguir que el Registro Civil rectifique su partida de nacimiento sin “F” o “M” en el casillero "sexo", en consonancia con lo establecido por la Ley de Identidad de Género.

"Obtuve la partida sin género asignado ese mismo año y ahí empezamos el trámite para el DNI, pero en ese momento el RENAPER dictaminó que no se podía", recordó ahora y agregó que hace cinco años, cuando inició su proceso de hormonización, "no quería rectificar mi partida, mi género impuesto al nacer fue el femenino pero me di cuenta que no quería aparecer como varón. Hasta que conocí a Eleonora y ella me dijo que podíamos hacer el DNI fuera del binomio".

"Esta lucha no comenzó conmigo, sino con todo el colectivo detrás. La mía fue la primera partida rectificada sin judicializarse, fue un trámite simplemente administrativo como debería ser de ahora en más, pero hubo otros casos más complejos en los que sí hubo judicializaciones", señaló. Uno de esos casos es el de Shanik, que recibió su DNI no binario de manos del presidente con el antecedente de un fallo histórico en la provincia de Tierra del Fuego.

En Ushuaia, Shanik, de 27 años, comenzó a buscar la rectificación de su partida a principios de 2019. "Recuerdo que estaba con mi mejor amigo y le comenté lo que quería hacer, me dijo que consultemos con Erica Moreno, que es la coordinadora de Red Diversa Positiva, una organización local, y ahí arrancamos con todo". Pero, a diferencia del caso de Gerónimo Carolina, el Registro Civil de Tierra del Fuego le negó a Shanik el cambio registral.

"En la Justicia el caso se inició con un amparo por discriminación e incumplimiento de la Ley de Identidad de Género. Shanik quería tener una inscripción sin 'F' ni 'M' y se lo negaron, así que fuimos a la Justicia", contó a este diario Sol Verón, su abogada. En diciembre de 2019, la Justicia de primera instancia fueguina falló a favor de Shanik e instó al Registro Civil provincial a otorgarle la partida de nacimiento rectificada, sentencia que no fue apelada por el Gobierno de Tierra del Fuego.

"Ese fue el primer paso y restaba el DNI. Con la sentencia favorable comenzamos a militar para que llegara el documento. Si bien el amparo era individual, siempre fue planteado en términos generales a nivel provincial, para que se pudiera hacer esto en toda la provincia", señaló Verón. El jueves pasado, Shanik recibió un llamado de Moreno, que le notificó que finalmente recibiría su DNI en Buenos Aires.

"Con esto cambia toda mi vida personal. Ahora tengo el documento: me llamo Shanik. Hasta ahora, cuando me pedían el DNI, tenía que decir que no lo tenía, que estaba en espera o mostrar el anterior con el que no me identificó. Eso era horrible, pero hoy se terminó", dijo Shanik, quien agregó: "Espero que esto sea bueno para las futuras generaciones, que los cambios sigan fluyendo".

En este sentido, Verón remarcó que, además del decreto nacional, es necesario que "las provincias que no rectifican las partidas de nacimiento y el DNI lo hagan. Bajo su jurisdicción pueden reconocer esa identidad que las personas quieren tener. A nivel provincial todavía hay un montón de barreras con respecto a este tema".

El debate en torno a la nomenclatura X

En el acto presidencial de otorgamiento de los DNI, Valentine Machado, otra de las personas que recibieron el documento, mostró una remera con la inscripción “No somos X”. Al mismo tiempo, desde el público, otre integrante de la Asamblea No Binarie de Buenos Aires, organización en la que militan, gritaba: "Somos travestis, lesbianas, maricas, no binaries, transgénero. Mi sentimiento interno no es una X, y lo quiero dejar bien claro".

"La lucha interna de cada persona con el tema de la X es personal. Cada une pensará distinto y lo respeto. De mi parte, está claro que no soy X, soy no binarie, pero esta es la posibilidad que hoy nos da el Estado y es muy importante que se nos haya reconocido de esta forma", opinó Shanik en este sentido. En tanto, Gerónimo Carolina coincidió en que "cada persona se autopercibe como se autopercibe y nos nombramos de distintas formas, en este caso la X nos engloba a todes por fuera del binomio. No es que somos una X, lo importante está en esa ausencia del binomio. La identidad es algo que se mueve, que va cambiando, y se entiende que esto es un primer paso en un camino hacia adelante".