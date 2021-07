El acertijo

María tiene dos novios, Juan y José. Para visitar a Juan, debe tomar el tren en dirección norte, y para visitar a José debe tomar el tren en dirección sur. Ambos trenes pasan cada 10 minutos, y como a María le gustan ambos por igual, ni se fija si un tren va al norte o al sur, y se toma el primero que pase. Sin embargo, por algún motivo María termina visitando a Juan un 90 por ciento de las veces, y a José solo el 10 por ciento restante. ¿Por qué?

Respuesta: El tren que va hacia el sur pasa 1 minuto después que el tren que va hacia el norte. La única manera de tomarse el tren al sur es llegar a la estación por casualidad en el minuto posterior a que pase el tren que va al norte. Si llega en cualquier otro momento, se tomará el tren al norte que pasará primero. Por ejemplo, si el tren al norte pasa a las 8:00, 8:10, 8:20... y el tren al sur pasa a las 8:01, 8:11, 8:21..., si María llega a la estación en cualquier momento entre las 8:01 y 8:10 se tomará el tren al norte. Solamente si llega entre las 8:00 y 8:01 se tomará el tren del sur.

J.J.O.O.

Este viernes comenzaron oficialmente los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, con la presencia de 117 atletas argentinos. A continuación algunos datos de color sobre el evento deportivo más importante del mundo.

* Atletismo, ciclismo, esgrima, gimnasia, lucha, natación, tenis y tiro son los deportes que formaron el programa en los primeros Juegos Olímpicos modernos y que se mantienen en el programa de Tokio.

* Tres nuevos deportes olímpicos nacieron en la calle: el BMX freestyle, skateboarding y baloncesto 3x3.

* Michael Phelps es el deportista con más medallas olímpicas:ganó un total de 28 (23 de oro, 3 de plata, 2 de bronce).

* En Barcelona 1992 se permitieron por primera vez jugadores profesionales de basquetball, lo que le abrió la puerta al “Dream team” de Estados Unidos.



* Las transmisiones deportivas en vivo comenzaron en 1964. Allí también se introdujo el cronómetro en tiempo real, lo cual cambió para siempre la forma en la que se disfrutan los juegos olímpicos.

* Las medallas de oro no son realmente de este material. Están hechas de 6 gramos de oro y el resto es plata, aunque la medalla de bronce sí es de este material.

Densidad

Mar del Plata no sólo es uno de los centros turísticos más importantes del país. También tiene una densidad empresarial importante, con 26 empresas cada 1000 personas. Además, tiene 24 por ciento más empleados formales privados per cápita que la media nacional. MDQ es el principal complejo pesquero del país, con alrededor de 7 mil empleos formales y también es uno de los centros navales más importantes, con el 18 por ciento del empleo naval formal. Entre sus empresas más conocidas está la fábrica de alfajores Havanna, que se encuentra en el parque industrial local. Así se producen los famosos alfajores que se exportan a países como Brasil, España, Chile, Paraguay, Perú y Estados Unidos entre otros.

Chistes (malos) x 2

1. No sabés lo que me pasó anoche. El desubicado de mi vecino vino a tocar timbre a mi departamento a las 4 de la mañana. Del susto casi se me cae el taladro de la mano.



2. - Mi papá era buzo y un tiburón le comió los brazos.

- ¿Y ahora qué es?

- Chaleco.

El futuro llegó

El martes pasado, el multimillonario y fundador de Amazon y Blue Origin, Jeff Bezos, voló al espacio a bordo de su nave New Shepard. Bezos estuvo acompañado por su hermano Mark, la pionera de la carrera espacial Wally Funk y el estudiante Oliver Daemen. Funk, con 82 años, y Daemen, con 18, son respectivamente la persona de más edad y la más joven en viajar al espacio. La New Shepard, construida por Blue Origin, está diseñada para servir al naciente mercado del turismo espacial. La nave despegó desde un centro privado de lanzamiento cerca de Van Horn, Texas, poco después ya había salido de la órbita terrestre y alcanzó 106 km de altura.