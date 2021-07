Con hisopados negativos para todos, Cristian González solo tiene la baja de Rodrigo Villagra para el partido de mañana que Central jugará ante Gimnasia y Esgrima. El volante fue vendido a Talleres en una operación que le permite recaudar a la tesorería algo más de 100 millones de pesos. El técnico considera la posibilidad de repetir alineación, dado que Jorge Broun y Marco Ruben siguen en aislamiento por coronavirus y Lucas Gamba no se repone aún de una lesión muscular.

Después de más de un mes de negociación, Talleres le compró a Central el 65 por ciento del pase de Villagra. Los cordobeces desembolsarán algo más de 140 millones de pesos por la operación y los canayas recibirán, libre de impuestos, poco más de cien millones. El dinero es necesario para hacer frente a deudas y gastos generados en el presente mercado de pases. El club lleva más de dos años reduciendo su pasivo a consecuencia de un fuerte ajuste en el fútbol profesional, lo que le permite a la dirigencia asumir el receso de la actividad profesional con algo más de oxígeno.

Villagra se va después de perder la titularidad con Emmanuel Ojeda. González se quedó con Ojeda en el tramo final de la pasada temporada y la presente competencia también la comenzó jugando el propio Ojeda, lo que propició la decisión de Villagra de dejar Arroyito para ir a jugar a Córdoba. La venta se cerró debido a que días atrás la Asociación del Fútbol Argentino cambió las reglas del torneo, como sucede generalmente ante la presión de los clubes grandes de Buenos Aires, y se dejó sin efecto la prohibición de que un jugador vista dos camisetas en un mismo torneo. Es decir, Villagra podrá jugar en Talleres una vez firmada su venta.

Sin Villagra, Kily González define hoy el equipo para visitar mañana a las 18.45 a Gimnasia y Esgrima en La Plata. El equipo será parecido al que viene de vencer a Vélez dado que Broun aún no tiene todos los estudios post-Covid con resultados necesarios para la alta competencia y Ruben, quien fue asintomático, se hisopará hoy para saber si a partir de mañana vuelve a los entrenamientos, ya con el objetivo de participar en el partido del lunes que el canaya jugará en el Gigante ante Aldosivi. El paraguayo Ricardo Garay, quien se sumó la semana pasada como refuerzo, aún sigue en cuarentena obligatoria por su ingreso al país. Y como Gamba aún no superó una lesión muscular, no hay regresos que puedan cambiar la idea del entrenador.

Con la venta de Villagra, González quiere un refuerzo para su reemplazo. El paraguayo Blas Armoa es el apuntado pero está por resolver su salida de Juárez de México. La alternativa que considera González es el peruano Raziel García, de Cienciano, quien participó con su selección en la pasada Copa América. En las próximas horas se definen estas negociaciones debido al cierre de libro de pases.