El diputado provincial Rubén Giustiniani encabeza la lista "Preparados para Santa Fe" como precandidato a senador nacional, secundado por la presidenta del Concejo de Rosario María Eugenia Schmuck; dentro de la primaria que tendrá el Frente Amplio Progresista. El postulante tiene una ventaja que muy pocos otros tienen para el cargo: Fue varios años senador nacional y puede mostrar lo que hizo en esa banca que ahora vuelve a disputar. "Creo que en mi caso lo importante es rendir cuentas de lo que hice y también renovar mi compromiso hacia el futuro en defensa de los intereses de los santafesinos", le dijo Giustiniani a Rosario/12. Fabián Palo Oliver encabeza la lista para diputados nacionales en este mismo espacio que se referencia en el liderazgo del intendente de Rosario Pablo Javkin.

"Nosotros creemos que ante cada elección, quienes estamos en la función pública lo primero que tenemos que hacer es rendir cuentas ante los ciudadanos", dijo Giustiniani y enumeró que en su caso como senador nacional logró "que se votará en el Congreso el primer parque nacional para las islas de Santa Fe a la altura del departamento San Jerónimo, que es una respuesta adecuada al problema ambiental que sufrimos, sobre todo por las quemas frente a la ciudad de Rosario. Esta ley extendida a todo el alto delta hubiese dado una respuesta a todo ese flagelo", señaló.

Recordó también que es autor "de la ley nacional que redujo la mayoría de edad de 21 a 18 años, que le dio más derechos a los jóvenes. Hoy estamos planteando en la Legislatura de Santa Fe el voto joven, es decir que los jóvenes desde los 16 años puedan votar. Es ridículo que hoy puedan elegir presidente y cargos nacionales pero intendentes y concejales en la provincia de Santa Fe".

"También fue de mi autoría la ley de Migraciones en Argentina que es un ejemplo en el mundo y también impulsé la ley del 82% móvil para los jubilados que lamentablemente fue vetado después de haberse convertido en ley. Y también soy autor de la ley que otorgó derechos a los usuarios de la telefonía celular móvil", afirmó Giustiniani. Además impulsó la ley de extinción de dominio "que es una respuesta clara a toda la situación que estamos viviendo con el narcotráfico y la inseguridad que viven Rosario y toda la provincia de Santa Fe". Para el precandidato a senador nacional del FAP, "estas son las cosas con las cuales rindo cuentas ante la población y renuevo mi compromiso hacia adelante, sobre todo comprobar que no era una banca para ocuparla nada más o para levantar la mano; sino para trabajar de manera honesta y muy fuerte en función de los derechos para la sociedad".

Giustiniani cree que desde el Frente Amplio Progresista son "una excepción en el país que ha caído en una grieta que deteriora el debate político, que debilita las distintas opciones para la sociedad y que además no le da respuestas. Vamos del blanco al negro pero la inflación sigue recurrentemente en los últimos años, el desempleo, la pobreza y todos los problemas estructurales que tiene que abordar el país no se están discutiendo. Hay que discutir una mejor distribución de la riqueza a través de un sistema impositivo que garantice que paguen los que más tienen y no como hoy con un IVA del 21%. La carga impositiva hoy está en las espaldas de los que menos tienen, a pesar de que algunos grandes medios armen un relato distinto".

El diputado provincial indicó que están "con mucho optimismo representando una lista con radicales que no se fueron a Cambiemos porque consideran seguir defendiendo los intereses históricos de la Unión Cívica Radical: con socialistas de Bases encarnados en la conducción de Eduardo Di Pollina y Claudia Balagué, con partidos como el SI de Alicia Gutiérrez, el Pares de Verónica Benas, la Democracia Progresista y sectores independientes y dirigentes sociales. Una lista que representa equilibrio y territorio con el aporte que hace el liderazgo del intendente Pablo Javkin como uno de los principales dirigentes de este espacio".

Para el postulante, estas elecciones "son importantes y van a confirmar y ordenar liderazgos como el de Javkin que, no tengo ninguna duda, tiene un peso específico en este espacio que encarna toda la renovada tradición del Frente Progresista Cívico y Social. Con un futuro muy importante en el que podemos convocar a la ciudadanía a que elija por una opción que no implica un voto negativo contra otros. Acá tienen un voto positivo y con esperanza de defensa de sus derechos", concluyó.