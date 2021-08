#CualquieraPuedeGooglear Clic cumpleañito: Boom Boom Kid celebrará el 14/8 los 20 años de Okey Dokey, su primer disco post Fun People, con stream disponible solo por 24 horas. Clic podcastinado: Migue Granados estrenó su podcast para Spotify, La cruda, con charlas profundas sobre tabúes e historias de superación. Clic de solo lectura: el periodista cordobés Germán Arrascaeta publicó El patrón del ritmo, buscando a Bam Bam Miranda (vía Vademécum), sobre el mítico percusionista peruano.

#RondaDeFree El cruce por la cuarta fecha de la FMS España entre Sweet Pain, revelación de la temporada a nivel mundial, contra Gazir, rookie del año entre todas las ligas, quedó seleccionado como la mejor batalla de 2020 en los Premios FMS, que tuvieron medallero argentino con cuatro MC en el Top 10 del año (Mecha, Stuart, Klan y Papo), mejor acapella (Dtoke), mejor deluxe (Stuart) y mejor puesta en escena (Papo). Además, entre el 10 y el 12/9 llegará la segunda FMS Internacional en Madrid.

#HacelaSimple Llegando los temas de Mendigando (Tele vintage), de La Maurette (Forajida), del dúo cordobés Sui Garden (Norte), de los rockeros Doctor Brown (Avenida vacía), del indiepopero Spaike (Entre nosotros dos) y del cuarteto Obligado (Demonio); además de las colaboraciones de Tom Izzi con Naig (Vrde), de Vunka con Barbarita Palacios (Caudal) y de Big Mama Laboratorio con Nación Ekeko (Shamkay).

#Pantallazos ¿Una africana? Un grupo de chicas de Burkina Faso da pelea por la igualdad de género y los cambios culturales y sociales en el flashero documental Chicas Ouaga, de Theresa Traore Dahlberg (13/8, Construir TV). ¿Una china? The Cloud in Her Room, de Zheng Lu Xinyuan, trae una extraña nube que cubre la ciudad en Año Nuevo (11/8, Mubi). ¿Una argentina? Todos tenemos un muerto en el placard o un hijo en el clóset, de Nicolás Teté, presenta un chico que regresa a su ciudad natal después de romper con su novio (12/8, salas y cines INCAA).