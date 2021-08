"Tenemos 850 mil personas inmunizadas en forma completa y la meta es superar el millón; tenemos capacidad, el tema es que tengamos las vacunas para hacerlo pero creemos que sí, con lo que venga de Sinopharm la semana que viene, de AstraZeneca el 23 de agosto, vamos a avanzar muy bien. Si hacemos un septiembre fuerte, octubre va a ser distinto", dijo ayer la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, en diálogo con Rosario/12. Ante la inminente distribución del lote de vacunas Sputnik V 1 producidas en Argentina, la funcionaria adelantó que la semana próxima terminarán de vacunar con la primera dosis a las personas de 18 a 21 años. "El objetivo es completar en dos días la vacunación", agregó. Por otra parte, Martorano destacó que "se está trabajando fuertemente en los testeos, más que la media nacional, y lo bueno es que la tasa de positividad no es tan alta, está en 18% y bajando, pero hay que insistir en los cuidados porque la variante Delta va a ingresar". En la antesala del fin de semana largo, Martorano pidió no viajar a otras provincias. "Se han enojado, pero insisto en hacer turismo de cercanía", recomendó.

El Ministerio de Salud provincial anunció el pasado miércoles la aplicación de 3 millones de la vacuna contra el coronavirus. De ese modo completaron los esquemas con dos dosis en el 100% de la población objetivo: personal de salud, docente, de seguridad y adultos mayores institucionalizados en geriátricos. Mientras que todos los mayores de 60 años y la población de 18 a 59 años con factores de riesgo ya recibieron al menos una dosis, y se avanza fuertemente con la colocación de segundas dosis.

"El 97,9 % de las vacunas recibidas están aplicadas, obviamente muchas son primeras dosis, pero ya pasamos las 850 mil segundas dosis y apuntando al millón, esta semana se otorgaron 250 mil turnos. Con las 117 que recibimos de Moderna, mañana (por hoy) ingresan 45 mil dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V que llegaron de Rusia, la semana próxima las 15 mil dosis elaboradas en el país, y otras 15 mil de Cansino, vamos a tener los 90 días cubiertos, y si luego podemos bajar de días tanto mejor. Las personas más expuestas están todos con dos dosis", señaló Martorano.

--Unas 35 mil personas de 18 a 21 años en Rosario aguardan ser vacunados con una primera dosis, 100 mil en la provincia. ¿Cuándo estima que podrán convocarlos?

--Al decidir priorizar la colocación de segundas dosis para completar los esquemas nos quedamos sin stock para comenzar con este grupo. Con la llegada del lote nacional de Sputnik 1, y algo más que iremos recibiendo, vamos a poder ir terminando con la primeras dosis. Estimamos que vamos a darles el turno la semana próxima, y el objetivo es el de completar en dos días la vacunación. De todos modos, la semana pasada en Rosario se colocaron nueve mil, y además recordar que en 123 localidades de la provincia ya están completas las primeras dosis de las personas que se inscribieron en el registro provincial.

--Varios países de la región van a iniciar campañas para colocar una tercera dosis. ¿Cuál es el escenario en nuestro país?

--Haría un paréntesis con Chile que vacunó con Sinovac, que tiene 49% de eficacia. De cualquier modo, en conversaciones con gente de otros países que comenzaron la campaña antes que nosotros nos dicen que cumplido el año están pensando ya en una dosis, que no sé si llamarla tercera o dosis anual de refuerzo. A nivel nacional todavía no se ha hablado, la meta es completar esquemas.

--¿Qué evaluación hace de los indicadores epidemiológicos actuales en la provincia?

--Se está trabajando fuertemente en testeos, estamos con un muy buen número, más que la media nacional. Lo bueno es que la tasa de positividad no es tan alta, está en un 18% y bajando, en las carpas tenemos 12, 14%. Tenemos un 72% de ocupación de camas críticas a nivel provincial, predominantemente no covid, 66% en Rosario. El promedio de contagios está por debajo de los mil en los últimos 14 días. Los indicadores están mejor, pero hay que insistir en los cuidados porque la variante Delta va ingresar. No sabemos cuán agresiva va a ser, sí sabemos que es muy contagiosa. En la provincia tuvimos seis casos, pero todos fueron perfectamente aislados y hasta hoy está bloqueado. Cuando más se atrase la llegada, vamos a tener más gente con dos dosis.

--Llega el fin de semana largo y hay gente pensando en viajar. ¿Cuál es su consejo?

--Insisto, aunque se han enojado de otras provincias, en el turismo de cercanía. Además, si te enfermás está todo preparado para recibirte en tu provincia, no es lo mismo que afuera. Y hasta que no pase septiembre, que podemos estar todos vacunados, recomiendo fuertemente no viajar al exterior, no es el momento.

--El Siprus realizó ayer una jornada de protesta reclamando, entre otros puntos, la reapertura de la paritaria.

--Hay que verlo con el Ministerio de Trabajo, pero la apertura es inminente. Fueron muy buenas las paritarias que tuvieron y el bono extra el mes pasado. El resto de los reclamos los estamos trabajando con todos los gremios.