Debido al aumento de casos de Covid en los Estados Unidos, las autoridades sanitarias de ese país autorizaron la aplicación de una tercera dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna solamente para personas inmunosuprimidas. El refuerzo podrá aplicarse 28 días después de la segunda aplicación y el objetivo es evitar las consecuencias graves de la enfermedad.

La autorización fue dada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) debido a que “el país ha entrado en otra ola de la pandemia” y “somos conscientes de que las personas inmunodeprimidas corren un riesgo particular de contraer una enfermedad grave", explicó la comisionada interina de esa agencia, Janet Woodcock.

Las personas inmunodeprimidas, entre ellas las que se han sometidas a un trasplante de órganos sólidos, tienen una capacidad reducida para combatir infecciones y otras enfermedades, y son especialmente vulnerables a las infecciones, incluidas las producidas por coronavirus.

¿Por qué Pfizer y Moderna?

Woodcock explicó que “después de una revisión exhaustiva de los datos disponibles, la FDA determinó que este grupo pequeño y vulnerable puede beneficiarse de una tercera dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech o Moderna”.



En Estados Unidos, la vacuna Pfizer-BioNTech está actualmente autorizada para uso de emergencia en personas de 12 años o más, y la del laboratorio Moderna está aprobada para uso de emergencia en personas de 18 años o más.



Ahora, esas autorizaciones se ampliaron para permitir que se administre una dosis adicional, una tercera, al menos 28 días después del régimen de dos dosis de la misma vacuna a personas de 18 años o más (12 años o más para Pfizer -BioNTech).

“La medida permite a los médicos aumentar la inmunidad en ciertas personas inmunodeprimidas que necesitan protección adicional”, añadió, añadió la comisionada de la FDA.



Por ahora, no habrá tercera dosis para el resto de la población

En tanto, el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) discutirá en las próximas horas más recomendaciones clínicas con respecto a las personas inmunodeprimidas.

Por eso, “la acción de hoy no se aplica a personas que no están inmunodeprimidas”. “Otras personas que están completamente vacunadas están adecuadamente protegidas y no necesitan una dosis adicional de la vacuna en este momento”, señaló el organismo en el comunicado en el que difundió la medida.

Ayer el principal asesor del Covid-19 en Estados Unidos, Anthony Fauci, había adelantado que “aparte de los inmunodeprimidos, no vamos a dar refuerzo a la gente". No obstante, “les haremos un seguimiento muy cuidadoso, y si lo necesitan, estaremos preparados para dárselo. Inevitablemente habrá un momento en el que tendremos que dar refuerzos", afirmó.