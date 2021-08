En medio del ruido por la reunión social en Olivos el año pasado durante el ASPO, los principales precandidatos a diputados del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires continuaron con sus recorridas de campaña. Si bien Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan no esquivaron el tema y marcaron que fue un "error", pidieron no correr el eje del debate electoral. La primera postulante de la lista bonaerense sostuvo en Mar del Plata que lo que se pone en juego en estas elecciones es “el rumbo del país para salir de la pandemia”. Daniel Gollan, por su parte, tuvo un día de largo trayecto por la provincia, donde puso en valor el progreso de la campaña de vacunación y pronosticó una temporada de verano "excelente”.

Durante una conferencia de prensa en la ciudad balenaria, Tolosa Paz cuestionó la herencia socioeconómica que dejó el gobierno de Mauricio Macri. "Nosotros somos parte de un proyecto político que arrancó en el subsuelo en términos de pobreza, indigencia y desocupación, y con errores y aciertos hemos podido avanzar en la recuperación de nuestro sistema productivo", expresó. En esa línea, señaló que la gestión de Cambiemos benefició a una minoría privilegiada con "la timba financiera, la especulación y fuga de capitales", mientras que "las grandes mayorías que viven de un salario fueron perjudicadas".

Las declaraciones ocurrieron luego de que mantuviera una reunión con representantes de los sectores de la gastronomía, la hotelería y el turismo en la ciudad balnearia. "Lo que está en juego en esta campaña es afirmar el rumbo de cómo salimos de esta pandemia: si salimos adelante con la fuerza productiva y los sectores de la sociedad que siguen apostando e invirtiendo en el país, o volvemos para atrás, a la timba y los países fiscales", expresó tras una recorrida con la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, y los precandidatos locales Virginia Sívori y Pablo Obeid.

Consultada por la foto difundida en las últimas horas del cumpleaños de Fabiola Yáñez durante el aislamiento preventivo, la precandidata sostuvo que “fue un error que no debía haber ocurrido" y resaltó que el Gobierno pidió "perdón”. No obstante, también destacó que “una foto no puede tapar” las acciones del Gobierno durante los últimos 18 meses, tanto en salud como en medidas para la reactivación económica.

En paralelo, Gollan tuvo una agenda agitada en el día de ayer, que contempló visitas a las localidades de Olavarría, Laprida, Benito Juárez y Tandil. Por la mañana, en su primera parada, el ex ministro de Salud bonaerense se mostró optimista sobre el panorama sanitario para la temporada de verano y rescató los grandes avances de la campaña de vacunación en la provincia. “Vamos muy bien, ayer volvieron a bajar muchísimo los casos de Covid en la provincia y seguramente vamos a completar una semana con un descenso mucho más pronunciado del que ya veníamos observando”, aseguró el precandidato durante una conferencia de prensa. También destacó que en el territorio bonaerense ya hay casi “diez millones y medio de personas con al menos una dosis y más de tre millones con las dos dosis”.

“En este mes y medio que viene ya vamos a completar todas las segundas dosis”, añadió sobre la campaña que calificó como un “éxito rotundo”. “Estos números nos colocan entre los 20 países que más está vacunando en el mundo”, agregó el exministro, y vaticinó “una temporada de verano que va a ser excelente”. “Yo creo que va a superar la del 2019, que fue una temporada muy grande, la más importante de la historia”, señaló.

En Olavarría, Gollan respondió las críticas del precandidato radical Facundo Manes, quien catalogó de “pésima” la gestión del exfuncionario bonaerense. “Respeto mucho el trabajo que puede tener el doctor Manes en la neurociencia, pero lo que necesita la población es un representante que pueda hablar de salud en términos de acceso a los medicamentos y a la equidad”, sostuvo Gollan y sentenció: “Él no entiende nada sobre salud publica".