”Daría todo por ganar el clásico”, afirmó ayer Fernando Gamboa. El entrenador leproso protagonizó triunfos con la rojinegra en su etapa de jugador y también en su primera experiencia en el banco rojinegro. Desde que Gamboa se fue de Newell’s, a fines de 2008, nunca más la Lepra le ganó a los canayas en el parque Independencia. Es el sabor de un triunfo que los hinchas hace tiempo perdieron y una alegría que Gamboa admite que es necesaria. “Queremos ganar por la gente”, asume. El equipo no está confirmado pero asoman como titulares Pablo Pérez y Maximiliano Comba.

“El clásico es un partido especial y queremos ganarlo de la manera que sea. Los jugadores están todos de acuerdo con la idea de juego que proponemos. Tuvimos una semana muy buena de trabajo y estamos metidos en el partido del domingo. En estos partidos cada pelota se juega como la última. Si hay que trabar con la cabeza, se traba con la cabeza. No se negocia esfuerzo ni sacrificio. Se hace todo para ganar”, enfatizó Gamboa. “Al clásico lo viví como jugador, como hincha y como técnico. Queremos ganar por la gente que nos acompaña siempre y darles una gran alegría, sabemos qye hay mucha gente pendiente de lo que podamos hacer y haremos lo posible para que puedan disfrutar de una victoria”, prometió el entrenador leproso.

Sobre el juego, Gamboa apuntó: “Hoy no se puede jugar al fútbol pensando solo en el equipo propio. Uno tiene que ocuparse del rival y darle herramientas a los jugadores para que resuelvan situaciones. Yo quiero tener la pelota, jugar con intensidad, presionar al rival en su salida”. El objetivo del partido que plantea el técnico de la Lepra todavía no tiene intérpretes. El entrenador no confirmó la formación pero considera una opción las salidas de Jerónimo Cacciabue y Justo Giani para permitir los ingresos de Pérez y Comba, este último haría así su debut con la rojinegra. La alineación sería con Aguerre; Compagnucci, Lema, Mansilla, Negri; Pérez, Sforza, Castro; Cristaldo, Scocco, Comba.

Respecto al árbitro designado, Andrés Merlos, objetado por Emiliano Vecchio en Central, Gamboa manifestó: “No tengo nada que decir del árbitro. Nosotros tenemos que jugar y pensar en el partido, no en otra cosa. Hoy es muy difícil que el árbitro te pueda influenciar, tiene claro lo que tiene que hacer y siempre quiere dirigir bien”.

Ayer por la mañana en el Coloso del Parque se jugó el partido clásico de reserva a puertas cerradas. Newell's y Central empataron en un gol. Los canayas se habían puesto en ventaja a los dos minutos de juego por medio de Franco Frías pero los leprosos lo igualaron a los 15 minutos con tanto de Marcos Portillo. En el segundo tiempo hubo pocas emociones y la igualdad conformó a ambos.