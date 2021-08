El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja repasó su carrera en la que destacó que desde chico estuvo en la actividad sindical a lo que después se sumaron 40 años de actuación en organismos internacionales.



Sobre la reforma laboral, el empresario dijo que "es una nueva institución, no puede ser que detrás de cada reforma vengan cualquier cantidad de juicios", y señaló que en el país se generaron palabras tabú como flexibilización laboral: "Tengo una visión industrialista productivista de defensa de la actividad privada, esto no quiere decir en desmedro del Estado, que tiene que ser eficiente", reflexionó el recientemente nombrado presidente de la UIA.



Estudiante del Nacional Buenos Aires, Funes de Rioja fue dirigente estudiantil y luego, en dos años se recibió de abogado. La entrevista se llevó acabo en su oficina en la que tiene fotografías con el exministro de Trabajo, Carlos Tomada, hasta con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

"Tengo una vida de diálogo en todos los ámbitos en que me ha tocado participar. Durante todas las crisis del año pasado por la pandemia, con todas las medidas excepcionales que hay, algunas que apoyamos y otras que no apoyamos. Apoyamos que había que tomar medidas el 20 de marzo y hasta algunas no estábamos de acuerdo en el tiempo, cuando se prolongaron, por ejemplo, los precios máximos, tampoco en la prohibición de subvenciones", repasó Funes de Rioja.