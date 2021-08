Desde Brasilia

¿Luiz Inácio Lula da Silva puede ser víctima de un atentado?. Junto a las amenazas de golpe expresadas por Jair Bolsonaro y la participación de los jefes de las fuerzas armadas en un desfile militar intimidatorio, aliados del gobierno prometieron, algunos exhibiendo armas, atacar a adversarios e invadir el Congreso. Es la violencia política emanando del Estado.

En el Partido de los Trabajadores (PT) no dejaron pasar en alto estas señales "preocupantes" reveló el senador Rogerio Carvalho, en diálogo con PáginaI12.

-¿Usted habló sobre el riesgo de un atentado con el expresidente?

-Si, lo hablamos, porque hoy todos están preocupados con ese tema.

-¿Reforzaron su custodia?

- Creo que el presidente (Lula) ya está viajando con un esquema de seguridad más eficaz, es más amplio que el que tenía antes del ascenso de Bolsonaro al poder. Esto no quiere decir que se haya eliminado por completo su vulnerabilidad, es obvio que es posible que pueda pasar algo, no está libre de sufrir un atentado (..) pero yo creo que eso no va a ocurrir. Sabemos que hay seguidores de Bolsonaro que públicamente amenazaron con matar a Lula, uno nunca sabe lo que puede pasar.

El legislador petista Carvalho repasó la "historia de violencia que marcó la trayectoria de Bolsonaro" dentro de la cual mencionó que en 2018 una caravana proselitista en la que viajaba Lula fue baleada por delincuentes hasta hoy no identificados.

El atentado ocurrió en el estado de Paraná donde el entonces candidato Bolsonaro se presentaba con los dedos en forma de pistolas y llegó a amenazar con enviar a sus elementos a un acto de Lula, que finalmente sería excluido de los comicios por presión de la jefatura del Ejército y maniobras del juez bolsonarista Sergio Moro.

Guardianes del sistema

Una vez instalado en el Palacio del Planalto, en enero de 2019, el capitán jubilado prosiguió con su estrategia de dinamitar la democracia a través de medidas como la autorización de la venta de fusiles, municiones y equipos para fabricar armamentos con la apenas disimulada intención de equipar a las "milicias" oficialistas.

De acuerdo con Carvalho estos grupos paramilitares están encuadrados detrás del proyecto bolsonarista, del cual son beneficiarios, y van a trabajar para su permanencia en el poder, incluso generando "conmoción" si Lula venciera en los comicios de 2022. Los "milicianos", que son básicamente policías activos y retirados, hacen política armada observando una lealtad canina hacia su patrón. Son los guardianes del sistema.

El Día de la Independencia

Este domingo Ricardo Nascimento de Mello Araújo, exjefe de un grupo de elite de la policía militar de San Pablo, convocó a sus camaradas a participar el 7 de setiembre en un acto contra el "comunismo". El llamado policial sucedió poco después de que el Supremo Tribunal Federal ordenó allanar los domicilios de los organizadores y financistas del evento (entre ellos Antonio Galvan, titular de la Asociación de Productores de Soja), imputados por amenazar la democracia.

Bolsonaro anunció que el 7 de setiembre, Día de la Independencia, va a participar en una parada militar (otra más) seguida de una concentración en Brasilia antes de viajar a San Pablo para hablar en la concentración donde seguramente renovará sus llamados a la desestabilización.

De ese modo cohesiona a sus grupos de choque al mismo tiempo que realiza un acto de campaña con vistas a los comicios del año que viene.

Es un modelo de ataque a las instituciones tomado del plan implementado por Donald Trump. "El hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, estuvo en los actos realizados en Washington que llamaron a la ocupación del Capitolio en enero de este año", informa Carvalho.

A propósito de esas elecciones de octubre del año próximo la última encuesta , publicada el martes pasado, ubicó a Lula con el 40 por ciento de las intenciones de voto contra el 24 de Bolsonaro en la primera vuelta, y en caso de haber una segunda vuelta el petista sería el vencedor obteniendo 51 por viento frente al 32 de su rival. Otras consultas indican que el exgobernante podría ser electo sin necesidad de disputar un ballottage. Esa hipótesis enardece al capitán-presidente y explica por qué avisó que puede suspender los comicios echando mano de cualquier pretexto.

Este fin de semana Lula realizó una gira por el nordeste donde se realizaron varios encuentros con dirientes de otros partidos como parte de su estrategia para consolidar una alianza amplia hacia 2022 , señaló Carvalho.

Al llegar a la ciudad de San Luis, en la provincia de Maranhao, Lula declaró que Brasil atraviesa un período caracterizado por la "anomalía democrática" con las hordas oficialistas "asustando al pueblo" aunque confió en que éste no va a "tolerar un golpe".

"Estuve con Lula el viernes estaba muy sereno asumiendo las responsabilidades que tiene por delante para reconstruir Brasil desde el punto de vista social, económico, consciente de la necesidad de recuperar los derechos que le fueron quitados a la población más pobre. Con Bolsonaro una gran parte de la población perdió su seguridad alimenticia. Lula quiere reinstalar a Brasil en la escena internacional, en América Latina donde teníamos importantes relaciones, y este presidente con su actitud fasecista nos aisló", reseñó Carvalho.

Ley de Seguridad Nacional

Senador nacional por el estado de Sergipe, también en el nordeste, Cavalho fue el relator de la Ley de Defensa del Estado Democrático de Derecho que revocó a la de Seguridad Nacional. "Derogar la ley de Seguridad Nacional fue terminar con una herencia dejada por de la dictadura, era una ley de 1983 del general Joao Baptista Figueiredo. Era uno de los últimos resabios de la doctrina de la seguridad nacional que inspiró al golpe de 1964. Era necesario derogarla porque este gobierno la sacó del cajón para perseguir a la oposición, criminalizar las protestas y hostilizar a la prensa", sostiene.

-Reporteros Sin Fronteras acusó a Bolsonaro de ser un "depredador" de la libertad de expresión.

- Bolsonaro hiere permanentemente a la libertad de prensa, él persigue a la prensa de Brasil y construyó un esquema de comunicación llamado "Gabinete del Odio" que es un muy poderoso. Lo utiliza para engaññar a las masas a través del disparo de fake news, usando el aparato institucional,

Si ya estuviera en vigor la nueva ley de Defensa de la Democracia (aún no fue promulgada) Bolsonaro ya habría incurrido en varios delitos por atentar contra las instituciones, por haber violentado la democracia, atentar contra las elecciones del año que viene con denuncias falsas sobre el riesgo de fraude. Lo mismo se podría decir sobre el ministro de Defensa Walter Souza Braga Netto, por amenazar a los legisladores para que voten el fin de la urna electrónica con la excusa del fraude o por hacer espionaje político.

_-¿El general Braga Netto hizo espionaje contra usted?

-Así es, envió a un militar, un coronel que fue su compañero en la Academia de Agujas Negras, a recabar informaciones sobre mí en Sergipe. Fue una actitud muy torpe, fueron a buscar personas que me conocen para averiguar sobre mi pasado, cuando tuve conocimiento de lo que pasaba denuncié que estoy bajo la vigilancia del Ejército brasileño.