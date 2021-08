El “Manual de servicios de aborto trans inclusivos: políticas y prácticas” es una herramienta destinada a profesionales de la salud que se desempeñan en el área de Salud Sexual y Reproductiva. El objetivo principal de este trabajo es enfocar y difundir políticas y prácticas médicas que tengan en cuentas las necesidades de personas trans y no binarias.

El manual surge de una adaptación para Argentina a partir del trabajo “Trans inclusive abortion services” de A.J. Lowik, investigadore trans no binarie de Canadá. La adaptación estuvo a cargo de Blas Radi, profesor de filosofía y becario doctoral de CONICET y Marina Elichiry, médica especialista en medicina general y familiar para la Cátedra Libre de Estudios Trans.



Radi detalla los puntos principales del manual: “En primer lugar, es un material que no hace de las personas trans y no binarias un mero anexo. Es habitual que las guías y protocolos de salud no se refieran a las personas trans, o lo hagan a modo de agregados o excepciones. Además, se trata de una herramienta práctica que está elaborada en un lenguaje accesible y que resulta de un profundo trabajo de investigación teórica y del trabajo con comunidades. Por último, el manual pone el foco en la práctica cotidiana y la estructura de los servicios de salud y no tanto en la letra de la ley. Creemos que esto es importante en un contexto donde los derechos tienden a darse por garantizados allí donde existen leyes, perdiendo de vista si esas leyes se ponen a trabajar y cómo lo hacen.”

MITOS Y REALIDADES SOBRE EL ABORTO EN PERSONAS TRANS

En relación a los contenidos, el manual presenta una serie de mitos y hechos respecto de la salud reproductiva de personas trans y no binarias, además “ilustra mediante historias ficticias una serie de problemas habituales que experimentan estas personas en la atención sanitaria y ofrece recomendaciones; e incluye una herramienta de evaluación para ayudar a profesionales de la salud a identificar las áreas de su práctica que podrían presentar barreras para usuaries trans y no binaries”, explica Radi.

La Cátedra Libre de Estudios Trans es un proyecto de extensión dictado por docentes ad honorem de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su coordinador, Radi, trabaja desde hace diez años en las necesidades y desafíos de la salud reproductiva trans. Marina Elichiry, por su parte es la autora de la “Guía de tratamientos de modificación corporal hormonal para personas trans". Un trabajo destinado a profesionales médicxs de los equipos de salud del primer y segundo nivel que fue publicada el año pasado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Las dificultades y las formas de violencia institucional que atraviesan los personas trans y no binarias en el sistema médico van desde el no respeto de su identidad, profesionales no capacitadxs para brindarles atención adecuada, hasta el incumplimiento de la Ley de Identidad de Género. En este sentido Radi explica: “Sobre la salud de personas trans y no binarias se producen investigaciones de todo tipo. En muchos casos se publican materiales que no solo no son necesarios, sino que son prescindibles o hasta perjudiciales. Por poner un ejemplo: en el último tiempo se multiplicaron las guías con recomendaciones clínicas, donde se suma cierta vocación inclusiva a nivel discursivo, sin modificar el contenido ni las fuentes. En ocasiones son actualizaciones de trabajos previos que dan cuenta del cambio legislativo y se limitan a agregar fórmulas políticamente correctas como “personas con capacidad de gestar” al lado de todas las apariciones de “mujeres”. Tales recursos acreditan que la experiencia del aborto no es exclusiva de las mujeres cis, sin embargo, la evidencia sobre la que basan sus lineamientos se refiere únicamente a ellas. Nos preocupa el supuesto no explicitado sobre la posibilidad de generalizar esos datos. Probablemente algunos sean generalizables y otros no. Por lo pronto, no se desarrolla investigación que aplique también a personas trans, no se validan las existentes, no se identifica el área de vacancia y estas publicaciones dan por hecho que la evidencia disponible (que es ninguna) es suficiente.”

El problema que persiste es que no alcanza con la mera mención de las identidades, “como si fuera suficiente con reclutar personas trans, no binarias, y profesionales de la salud entusiastas para garantizar la rigurosidad de los resultados” dice Radi. Los aportes de las personas trans y no binarias son muy necesarios para desarrollar materiales que resulten efectivos ya que son ellxs quienes poseen conocimiento del campo. “Este manual es necesario porque aborda problemas existentes, que han sido poco explorados, a partir de una trayectoria de investigación especializada. Tanto A.J. Lowik como Marina Elichiry y yo hemos trabajado en estos temas durante muchos años”, asegura Radi.

Resulta necesario un manual de este tipo que pueda generar prácticas inclusivas, sin embargo, este trabajo no alcanza a resolver todos los problemas que se suscitan cada vez que una persona trans o no binaria se dirige al sistema de salud para acceder a una interrupción legal de embarazo. “Las respuestas para esos problemas no dependen de manuales sino, por ejemplo, de recursos que el Estado debe destinar a la salud pública. Por otra parte, la eficacia de un manual como este supone una serie de condiciones por parte del público que lo reciba. Si se trata de profesionales de la salud que amparan en la objeción de conciencia para negarse a brindar un conjunto de prestaciones vinculadas con salud reproductiva, o son personas que discriminan y violentan deliberadamente a las personas trans, probablemente desestimen el recurso.”

Elichiry y Radi comenzaron a trabajar en el manual el año pasado, mientras se debatía la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y durante el proceso fue revisado por activistas e intelectuales trans de distintos puntos del país. El resultado final es de acceso abierto y está disponible para descarga online. Hoy viernes 27 se llevará a cabo la presentación oficial del manual de forma virtual, con inscripción previa.