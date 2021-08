La tenista estadounidense Serena Williams, ganadora durante su carrera de 23 títulos de Grand Slam, anunció este miércoles que no tomará parte del próximo US Open que se jugará a partir del lunes 30 de agosto, debido a que no se recuperó a tiempo de una lesión muscular.

"Después de un análisis meticuloso y siguiendo los consejos de mi equipo médico, decidí no participar del US Open para que mi cuerpo se recupere por completo de una lesión muscular", anunció Serena Williams en un comunicado que difundió en sus redes sociales. De esta manera, el torneo neoyorquino no contará con una jugadora que fue seis veces campeona y que disputó otras cuatro finales.

Williams, de 39 años, conquistó en su brillante carrera 23 títulos de Grand Slam, sólo uno menos que la más ganadora de la historia, la australiana Margaret Court (24).

"Nueva York es una de las ciudades más emocionantes del mundo y una de las mis sitios favoritos para jugar, creo que echaré de menos ver a los hinchas en el estadio, pero estaré siguiendo el torneo. Gracias por el continuo apoyo y amor", añadió Serena Williams, quien el 26 de septiembre cumplirá 40 años.

La baja de Williams se suma a otras tres ausencias de mucho peso, como las del suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal y el austríaco Dominic Thiem, vigente campeón, que ya anunciaron que no competirán en Nueva York por diferentes molestias físicas.