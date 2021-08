El Ministerio de Salud Pública recibió ayer una nueva partida de vacunas contra la COVID-19 enviada por el Gobierno nacional. Se trata de 28.600 dosis del biológico del laboratorio estadounidense Moderna.

Esta segunda entrega permitirá avanzar en la Campaña de Vacunación para adolescentes de 12 a 17 años, con comorbilidades.

“En la provincia ya se han inoculado 9185 personas, contempladas en este rango etario”, dijo la supervisora del programa Inmunizaciones, Gabriela Chilo.

Para acceder a la inoculación, las personas contempladas en este rango etario pueden registrarse en la página vacunate.salta.gob.ar para recibir un turno; o bien concurrir a los vacunatorios habilitados en el sistema público a demanda espontánea. En ambos casos, se debe llevar el documento de identidad y el certificado médico.

Los que pueden acceder a la vacuna son adolescentes de entre 12 y 17 años que tengan alguna de las siguientes patologías: Diabetes tipo 1 o 2. Obesidad grado 2 (IMC mayor a 35) y grado 3 (IMC mayor a 40). Enfermedad cardiovascular crónica: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar. Cardiopatías congénitas. Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes). Síndrome nefrótico.

También con enfermedad respiratoria crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave. Requerimiento de oxígeno terapia. Enfermedad grave de la vía aérea. Hospitalizaciones por asma.

Enfermedad hepática: Cirrosis. Hepatitis autoinmune. Personas con VIH. Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplante de células hematopoyéticas. Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”. Personas con tuberculosis activa.

Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Síndrome de Down. Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos. Adolescentes que viven en lugares de larga estancia. Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual. Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente. Personas con pensión de ANSES por invalidez, aunque no tengan CUD. Personas con pensión de ANSES por trasplantes, aunque no tengan CUD.

Nuevos casos

Ayer se notificaron 196 casos nuevos en la provincia, de los cuales 171 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 25 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 273 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 82.329 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 74.402, lo que representa el 90 por ciento.

Hay 141 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 80 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta ascienden a 2340.

En Salta Capital se registraron 111 casos, mientras que en los departamentos aledaños Cerrillos contó 2 casos, Chicoana 2, Güemes 2, Guachipas 4, La Caldera 1, y Rosario de Lerma 5.

En la Puna y los Valles Calchaquíes, Santa Victoria acumuló 1 caso, Molinos 3, y Cafayate 2.

En el sur provincial Anta informó 9 casos, La Candelaria 2, Metán 1 y Rosario de la Frontera 1.

En el norte Rivadavia sumó 5 casos, Orán 18 y San Martín 27.