Frank Fabra y Lisandro López volvieron a entrenar con el resto de sus compañeros, en la primera práctica de la semana del plantel de Boca Juniors, mientras que Edwin Cardona sigue con ejercicios diferenciados.



En la práctica realizada en el predio de Ezeiza, el lateral izquierdo y el zaguero central hicieron fútbol con los que no jugaron en el empate sin goles ante Racing, el domingo pasado.



Fabra fue titular en el triunfo 1-0 ante Patronato, en lo que fue el debut de Sebastián Battaglia como entrenador de la Primera División, pero luego acusó una dolencia muscular y el técnico se inclinó por Agustín Sández frente a Platense. El parte médico indicó después que tenía una contractura en el aductor derecho.



En cuanto a Lisandro López, quien perdió terreno en el plantel ya desde la etapa de Miguel Russo y era suplente, viene de una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo.



Por el lado de Cardona, todavía no se recuperó de un desgarro grado uno en el bíceps femoral de la pierna derecha. El volante colombiano, cuyo préstamo vence el 31 de diciembre y si Boca no abona 5.500.000 dólares tendrá que volver al club que es dueño de su pase, el Pachuca de México, ​se lesionó en una práctica hace dos semanas, el día que asumió Battaglia como nuevo entrenador.



Respecto de Nicolás Orsini, con una sinovitis post traumática, el parte médico hablaba de "una muy buena evolución", y que podía estar a la par del grupo esta semana, pero hoy volvió a trabajar de forma diferenciada.



En cuanto al posible equipo para enfrentar el próximo sábado de visitante a Rosario Central por la Liga Profesional, ya tiene un cambio confirmado que es el ingreso como lateral derecho de Marcelo Weingandt por Luis Advíncula, quien está con la Selección de Perú para jugar las tres fechas de las eliminatorias sudamericanas.



El resto sería muy parecido al del fin de semana pasado, con algunas dudas en el mediocampo, la zona en donde más cambió Battaglia en los tres encuentros que dirigió. En ese sector tienen el puesto asegurado Juan Ramírez y Aaron Molinas, los nuevos encargados de crear juego, mientras que las dudas están en el sector derecho y en el centro del campo.



Para ocupar esos lugares, los jugadores que pelean por la titularidad -como volante central- son Jorman Campuzano, Esteban Rolón y Alan Varela. En el lugar de volante interior por derecha, los que compiten son Diego González, Agustín Almendra y Cristian Medina.