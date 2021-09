El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este martes que la "verdadera decisión" respecto a Afganistán era si debía "retirar o aumentar" el número de soldados en el país asiático, tras una guerra que calificó de "eterna".

En un mensaje desde la Casa Blanca, el mandatario estimó que "salir el 31 de agosto no se debía a que fuera una fecha final arbitraria, fue diseñada para salvar vidas". Así lo expresó un día después de la retirada completa de las tropas después de casi veinte años de guerra.



"No quería extender una guerra eterna", recalcó Biden. Por eso, advirtió de que solo había una "verdadera decisión: retirarse o aumentar" la presencia militar. Estados Unidos aceleró su operación de salida y evacuación de Afganistán desde el pasado 14 de agosto, un día antes de que los talibanes tomaran el poder en Kabul. La primera potencia mundial había invadido el país en octubre de 2001, un mes después del ataque a las Torres Gemelas.



La salida de EE.UU. de Afganistán dejó escenas de desesperación y caos de afganos tratando de abandonar el país tras la llegada de los talibanes al poder y un atentado, reivindicado por el grupo Estado Islámico (EI), en una puerta del aeropuerto de Kabul el pasado jueves que dejó al menos 170 muertos, entre ellos 13 soldados estadounidenses. Se trató del ataque más mortífero contra tropas estadounidenses en Afganistán desde 2011.



Biden, con tono confiado y grave, defendió este martes la retirada pese a la lluvia de críticas internas y en la comunidad internacional por ser apresurada y sin planes de contingencia. Insistió en que "no hay manera de acabar con una guerra" y llevar a cabo de una evacuación de esa magnitud "sin el tipo de complejidades, desafíos y amenazas" que EE.UU. ha tenido que afrontar.



En concreto, calificó la evacuación como "una de las mayores de la historia". Biden situó el número de personas evacuadas en 120.000, aunque reconoció que aún quedan entre "uno y dos centenares" de estadounidenses que quieren salir Afganistán, con los que prometió que Washington seguirá trabajando.