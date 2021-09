En medio del escándalo que provocó la suspensión del clásico sudamericano entre Argentina y Brasil en el estadio Arena Corinthians de San Pablo, llegaron las primeras voces oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en relación con la sorpresiva interrupción del partido cuando iban sólo cinco minutos de juego. Lionel Scaloni, entrenador del equipo nacional, se mostró entristecido aunque aclaró que no busca "ningún culpable", mientras que el presidente del ente máximo del fútbol albiceleste, Claudio Chiqui Tapia, fue más contundente sobre lo vivido en Brasil y aseguró que lo ocurrido fue "lamentable" y que "no se puede hablar de ninguna mentira".

"Vengo para que nuestro país se entere lo que ha sucedido", inició su breve aparición el entrenador argentino. "A mí me pone muy triste -continuó, en diálogo con la señal TyC Sports-. No busco ningún culpable. Si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacer esa intervención. En ningún momento se nos notificó que no podían jugar el partido. El delegado de Conmebol me dijo que nos fueramos al vestuario. Quisiera que Argentina entienda que nosotros somos los damnificados. Queríamos jugar el encuentro, los futbolistas de Brasil también".

El DT del equipo que ganó la última Copa América intentó hacer comprender su posición en medio de lo vivido en el estadio: "Tendría que haber sido una fiesta para todos, para disfrutar de los mejores jugadores del mundo. Me gustaría que la gente de Argentina entienda que como DT tengo que defender a mis jugadores".



Por su parte, "Chiqui" Tapia condenó lo sucedido en el mismo medio: "Lo que se vivió hoy es lamentable para el fútbol, es una imagen muy mala. Cuatro personas sin barbijo ingresaron a interrumpir el partido para hacer una notificación y Conmebol solicitó a los jugadores que se fueran al vestuario. Está en el reglamento que, cuando hay una interrupción de juego por un factor externo, se suspende el partido".

El dirigente argentino, que indicó que la AFA está gestionando el adelantamiento de un chárter para volver al país, también se refirió a la denuncia de la agencia Anvisa sobre los futbolistas albiceleste que juegan en el Reino Unido y a quienes se señalan como supuestos infractores del protocolo previsto como prevención por el coronavirus. "Acá no se puede hablar de ninguna mentira porque hay una legislación sanitaria bajo la cual se juegan todos los torneos sudamericanos -indicó-. Las autoridades sanitarias de cada país aprobaron un protocolo que venimos cumpliendo al máximo".

Tapia, luego de sus declaraciones televisivas, también se expresó en sus redes sociales. "Como presidente de la AFA, lamento mucho la suspensión de lo que debía ser una fiesta para el fútbol sudamericano. Siempre nos hemos guiado por la legislación sanitaria vigente en Conmebol. Quedamos a la espera de la resolución del Tribunal de Disciplina de FIFA", escribió en su cuenta de Twitter la máxima autoridad del fútbol argentino.