El acertijo

Se tienen 10 sacos que contienen 10 monedas de plata cada uno, pero uno de los sacos tiene exclusivamente monedas falsas. Las monedas falsas lucen igual que las genuinas, pero pesan un gramo más o un gramo menos que las genuinas. Se cuenta con una balanza de un platillo, que permite leer el peso en gramos, y se conoce el peso de las monedas genuinas.

¿Cuál es el mínimo número de pesadas necesarias para determinar cuál es el saco que contiene las monedas falsas?

Respuesta: una pesada basta. Se toma 1 moneda del saco 1, 2 del saco 2, 3 del 3, etc. El peso debería ser 55x donde x es el peso de las monedas genuinas. Si el peso real es 55x más 4, quiere decir que las monedas falsas son del saco 4 y pesan 1 gramo más que las genuinas. Si el peso fuera 55x menos 8 quiere decir que las monedas falsas son del saco 8 y pesan 8 gramos menos que las verdaderas.

El dato

El Gobierno alemán quiere que las actualizaciones y las piezas de repuesto de tabletas y teléfonos móviles estén disponibles durante siete años, ampliando con ello la propuesta de la Comisión Europea de cinco años. Los dispositivos móviles como 'smartphones' o tabletas tienen un soporte de dos o tres años de actualizaciones tanto de 'software' como de seguridad. Actualmente, la Comisión Europea está considerando ampliar las actualizaciones y los recambios a cinco años (seis, en el caso de las piezas para tabletas). No obstante, el Gobierno alemán va más allá, y en un intento por ampliar la vida útil de los móviles con el objetivo de reducir los desechos electrónicos, ha propuesto que tanto las actualizaciones como las piezas de repuesto estén disponibles durante siete años.

Jornada

Telecom presenta la tercera edición del ciclo de eventos virtuales “Telecom SummIT”. El próximo encuentro será el jueves 16 de septiembre de 11 a 12:30h y se estará presentando IoT (Internet de las Cosas). Leonardo Coca, director de Negocios B2B de Telecom Argentina, será el encargado de abrir la jornada. El primer módulo estará liderado por Alberto Arellano, gerente, Investigación y Consultoría de Telecomunicaciones de IDC México. El segundo módulo estará presentado por los ejecutivos de Amazon Web Services, Marcos Grilanda, director regional de Ventas para la región MCO e Ignacio López Gay, Service Provider Account Manager. El tercer módulo estará presentando por Fernando Freytes, Head of IoT y Juan Cosentino, gerente de Desarrollo del negocio IoT, ambos de Telecom Argentina. El último módulo estará disertando Leo Piccioli, experto en liderazgo e innovación. La inscripción es gratuita en: https://www.telecomfibercorp.com.ar/landing/telecom-summit

El número

636,3 millones de dólares aportó la exportación de biodiesel en el primer semestre, un 191,6 por ciento más que en el mismo período de 2020, según informó la consultora IES. Entre enero y junio, las exportaciones ya superaron las ventas externas de todo 2020, mientras que en volúmenes llegaron a 578,5 miles de toneladas, equiparando todas las toneladas despachadas en 2020.

Tecno

La aplicación de mensajería WhatsApp prepara novedades en sus configuraciones de privacidad, con una nueva opción que hará posible por primera vez ocultar la hora de última conexión solo a los contactos determinados que elija el usuario. De modo que si un contacto es molesto o simplemente quieres que no te tenga controlado a todas horas (algo que puede ser útil en casos de acoso laboral o personal), esa persona no sabrá a qué hora has usado WhatsApp por última vez, pero el resto de contactos en tus chats sí podrán saberlo.

Internet

Facebook ha tenido que pedir disculpas públicamente por el comportamiento racista de sus herramientas de inteligencia artificial. El pasado viernes desactivó una de sus rutinas de etiquetado automático y recomendación de vídeos tras detectar que había asociado a varios hombres negros con la etiqueta "primates" y sugería a los usuarios ver más vídeos de primates a continuación. El fallo, de por sí, es grave, pero se vuelve aún más preocupante cuando se considera que no es la primera vez que las grandes compañías tecnológicas de Silicon Valley tiene que enfrentarse con este problema. En 2015, por ejemplo, el software de reconocimiento de imágenes de Google clasificó varias fotos con personas negras como "gorilas". La única solución que encontró la empresa, considerada a la vanguardia de las técnicas de inteligencia artificial, fue eliminada por completo las etiquetas asociadas a primates (gorila, chimpancés, monos...) para evitar que sus algoritmos siguieran asociándolos a fotos de seres humanos.