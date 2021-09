Luego de un discurso potente en la Cumbre Latinoamericana sobre Cambio Climático, el presidente Alberto Fernández fue invitado por su par estadounidense a participar del Foro de Grandes Economías sobre Energía y Clima que se realizará de forma virtual el próximo 17 de septiembre. La invitación al encuentro del que participarán las y los líderes del G-20 fue a través de una carta de Joe Biden, en la que también le agradeció al primer mandatario argentino por la organización del “Diálogo de Alto Nivel sobre Acción Climática en las Américas”.

El discurso de Alberto Fernández del miércoles pasado donde expresó que "el reloj del cambio climático no se va a detener salvo que hagamos algo" no pasó desapercibido para el mundo. No solo porque muchas y muchos mandatarios o representantes estuvieran presentes, como fue el caso de, por ejemplo, John Kerry, el enviado especial para el Clima de los Estados Unidos; sino porque planteó una cuestión que los países ricos deberán comenzar a cuestionarse si realmente buscan construir un mundo sustentable: justicia social ambiental.

“La crisis climática nos enfrenta tanto a un profundo desafío generacional como a una oportunidad extraordinaria para crear una economía más próspera y sostenible que beneficie a todos”, expresó Biden en la misiva a través de la cual extendió su invitación al presidente argentino.

El objetivo del Foro de Grandes Economías sobre Energía y Clima es discutir el camino y los esfuerzos conjuntos para hacer frente a la crisis climática y transformar la matriz productiva para no sobrepasar el objetivo de aumento global de temperatura de la cifra de 1,5° grados Celsius, consensuados en el Acuerdo de París. Algo que, tal y como alertan los especialistas de todo el mundo, está muy cerca de suceder.

Fernández, en su intervención, y en línea con su discurso durante la Cumbre Latinoamericana que se llevó a cabo el miércoles, transmitirá a las y los líderes de las economías más grandes del mundo --mayores responsables de la contaminación y la crisis climática-- la necesidad de promover un debate en torno a ideas innovadoras que permitan pensar en una nueva justicia social ambiental que lleve un desarrollo humano, integral y sostenible, señaló un informe oficial.

"No hay una crisis ecológica ajena a la crisis social, como dice el Papa Francisco. La riqueza en el mundo debe ser contemplada poniendo en valor los activos ambientales”, sostuvo entonces el jefe de Estado argentino, y señaló que es necesario también que “los organismos de desarrollo como el BID destinen el 50% de su dinero a políticas ambientales”.

Es que la crisis climática no es un tema que las y los líderes del mundo puedan negar. Nunca lo fue, pero cada vez es más urgente. Si bien algunos mandatarios todavía se empeñan en calificar como relato el catastrófico cambio climático --como el cercano y peligroso presidente de Brasil, Jair Bolsonaro--, otros ya perdieron sus lugares, como Donald Trump en Estados Unidos. En su lugar, Joe Biden parecería estar comprometido con alcanzar un cambio positivo para el futuro del planeta, y tiene el objetivo de reducir un 50 por ciento las emisiones de carbono en su país para 2035.

"Como líderes de las principales economías del mundo, debemos asegurarnos de que nuestros esfuerzos durante esta década crítica sean lo suficientemente rápidos y audaces para mantener el objetivo de mantener el aumento de la temperatura en 1,5 grados centígrados al alcance", expresó el presidente norteamericano en la convocatoria al Foro preparatorio para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), a efectuarse de Glasgow, Escocia, del 1 al 12 de noviembre próximo.

Lo que necesita el planeta son “contribuciones ambiciosas determinadas a nivel por el COP26”. Esto, según Biden, pero también según las y los especialistas y activistas que luchan por que los mayores responsables, los países desarrollados, hagan algo al respecto. La salida de la crisis climática también es colectiva, también es justicia social. Como dijo Aberto Fernández al respecto: “Separados, caeremos”.