Javier Milei, precandidato a diputado nacional por Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que estará "en el lugar que la gente necesite para terminar con la decadencia argentina", en la puerta de Universidad Tecnológica Nacional (UTN) del barrio porteño de Almagro donde asistió a votar.



"La intención es terminar con la falsa grieta entre lo que es el oficialismo y la pseudo oposición, que haya una verdadera alternativa que le sirva a las personas y que volvamos a ser un país digno donde valga la pena vivir", le dijo Milei a la prensa, con su habitual actitud de showman.



"Nosotros no solo tenemos un montón de propuestas, hasta tenemos un programa de gobierno. No solo está plasmado en distintos libros publicados, sino también en entrevistas que me han hecho a lo largo de los años", dijo.



Por la tarde, el precandidato "libertario" montará su bunker en el hotel Grandview, en Azcuénaga 45, en el barrio de Once.