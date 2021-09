El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del torneo, y el británico Lewis Hamilton (Mercedes), su escolta y campeón vigente, protagonizarán otra página de su duelo en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Rusia, que se correrá el domingo y cuya actividad oficial comenzará este viernes con dos tandas de prácticas. A la espera de la competencia, el inglés le puso picante a la previa con sus declaraciones, a lo que el puntero del torneo respondió con ironía.

Verstappen y Hamilton vienen de protagonizar un accidente que los dejó a ambos fuera de competencia en el GP de Italia, en el que el australiano Daniel Ricciardo le dio a McLaren su primera victoria desde que el inglés Jenson Button se impusiera en Brasil 2012. Anteriormente, el inglés había chocado a Verstappen en Silverstone y después ganó la carrera, lo que provocó el enojo del piloto de 23 años.



Ahora, Hamilton le puso picante a la previa de Sochi, al asegurar que Verstappen está sintiendo la presión de pelear por el título. "Él no lo va a admitir y no voy a hacer una suposición, solo digo que me acuerdo cómo fue mi primera vez", recordó el británico. "Para mí es la décima vez. Recuerdo cómo fue, conozco la presión que viene con eso y las experiencias que lo acompañan. Así que puedo empatizar con eso. Pienso que es importante que simplemente sigamos compitiendo duro pero en forma limpia”, expresó el piloto de Mercedes.

Una vez que supo de las declaraciones de Hamilton, Verstappen apeló a la ironía para responder. “Me siento tan nervioso que apenas consigo dormir. Es horrible luchar por el título, realmente lo odio”, afirmó el corredor de Red Bull, que luego le contestó directamente a su rival. “Esos comentarios sólo muestran que realmente no me conoce, lo cual está bien. Tampoco necesito conocer cómo es él. Yo sólo me concentro en mí y realmente disfruto estar ahí al frente”, remarcó el puntero del torneo.

Las dos series de ensayos de este viernes irán de 5.30 a 6.30, la primera, y de 9 a 10, la segunda, siempre hora argentina. La actividad seguirá el sábado con otra tanda de entrenamientos (de 6 a 7) y la clasificación (de 9 a 10), mientras que el Gran Premio, correspondiende a la fecha 15 del calendario, se correrá el domingo a partir de las 9. Serán 53 vueltas al circuito del autódromo de Sochi, de 5.848 metros de cuerda, para completar 309,745 kilómetros de carrera.

Las posiciones las encabeza Verstappen, con 226,5 puntos, seguido de Hamilton (221,5) y el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes, 141), ganador de la edición 2020 del GP de Rusia.