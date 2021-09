En los tiempos pre-pandemia, Saldías Polo Cultural ya se había convertido en uno de los búnkers porteños para la nueva generación de artistas, sobre todo musicales. Hoy es la base de operaciones de Bandalos Chinos, Conociendo Rusia, El Zar o el colectivo Rip Gang, nombres fundamentales para definir la música popular argentina en esta época. Pero en el pasado, ese inmenso galpón ubicado al borde de la estación ferroviara Saldías, a medio camino entre Aeroparque y el ribete de la Villa 31, supo ser un mercado de verduras. Hoy alberga 68 salas de ensayo. Y fue Luis Alberto Spinetta, mientras buscaba lugar para ensayar su show con las Bandas Eternas, el primero que lo usó con ese fin.

Tanta inventiva y cruces multidisciplinarios pululan por ese lugar que hoy es complejo comprender qué es Saldías Polo Cultural. Hasta a su director, Lucas Pombo, le cuesta explicarlo: "No sabría decir qué es exactamente, pero lo considero un refugio para los músicos y de los artistas en general". Aunque se anima trazar un símil deportivo: "Si hubiese olimpíadas musicales, te entrenás acá". Desde leyendas de la música popular argentina, como Spinetta y Fito Páez, hasta jóvenes de 17 años que recién comienzan en la música, habitan este espacio. "Hay una sinergia, porque todos estamos tirando al mismo lado."

Esa mancomunión decantó en la organización de festivales anuales que resultaron una celebración alejada del márketing, de las multitudes y de los VIP. Lo que le dio un carácter místico y cófrade hasta que la covid-19, al igual que sucedió con todas las manifestaciones artísticas, dejó en suspenso esos encuentros musicales. Pombo reconoce que la pandemia puso las cosas cuesta arriba, al punto de que muchos grupos se separaron, pero no pierde la esperanza en el futuro y en el espacio que dirige.

De hecho, mañana Saldías Polo Cultural vuelve a desenfundar su festival, esta vez con el respaldo de Grupo Octubre. "Tienen la misma mirada que nosotros acerca de la cultura", explica Pombo. "Tenemos un acuerdo, y un apoyo de su lado para seguir desarrollándonos. Con todo lo que eso representa ante los conflictos que atraviesan los espacios que no tienen subvención, que son autogestivos."

Si bien la música volverá a ser el principal foco, el espectro se abrirá a otras expresiones artísticas. "Es un festival cultural de músicos y músicas, rodeado de muralismo y otras actividades audiovisuales y performáticas. Habrá una obra de teatro, así como foto y video."

Repartida entre dos escenarios, esta versión del festival, que se realizará de 14 a 23, contará con casi 30 proyectos grupales y solistas. "Como todos están esperando para tocar desde hace rato, preparamos esta edición tan abultada", justifica el director de Saldías Polo Cultural. "Está apretado el line up con tanta gente." El 50 por ciento de la programación musical que se podrá apreciar este sábado está compuesto por artistas que juegan de local en Saldías. Mientras que la parte restante la constituyen artistas del temperamento de Rosario Ortega.

Además, el objetivo de este regreso fue que la grilla tuviera un porcentaje de participación femenina que superara al de los hombres. Terminó siendo de un 65%, encarnado en artistas como Femingangsta, Connie Isla, La Valenti, Coneja China, Anyi, Marina Fages y Clara Cava, sensación del R&B y el neosoul de manufactura argentina. "Vamos a estar tocando con toda la banda", adelanta ella.

"Como tocaremos media hora, elegiremos los temas más arriba para levantar la noche. Para mí es re flashero porque no llegué a tocar en un festival con tantos artistas al mismo tiempo. Va a estar muy divertido. Saldías representa un puente artístico entre las bandas que van a ensayar ahí y la rotación que hay", dice Clara. "La comunicación que existe genera un nexo entre artistas que está buenísimo. El festival refleja eso. Las bandas que pasaron por Saldías o que tuvieron un vínculo estarán en esta ocasión. Será muy divertido."

Luciano Scattini, integrante de Dharma y Flora, otro de los proyectos que estarán este sábado en San Pedro de Jujuy 4, también rescata la mística que gira en torno a ese multiespacio. "Hoy por hoy es cuna de grandes bandas. Sentimos que es nuestra casa porque hay tanta buena onda en ese lugar. No hay un lugar así." Su banda ya actuó anteriormente en el festival. "Es una fecha que esperamos con muchas ganas, y más si tomamos en cuenta que no tocamos desde hace dos años a causa de la pandemia. Estamos muy ansiosos de tocar. Además, el line up es increíble, y estamos seguros de que será una fiesta."

Uno de los artistas que amenizará los primeros shows de la jornada será Kastiello. "Desde antes de conocerlo, Saldías ya era un templo", afirma este músico que de a poco allana el camino para convertirse en una de las figuras de la escena local. "Debutar oficialmente con mi banda en el festival para mí ya es algo hermoso", dice Kastiello, quien también va a tocar con Clara y La Valenti.

La noticia buena es el tremendo lineup, que incluye artista sorpresa. La mala es que se agotaron las entradas. Aunque Lucas Pombo, más allá de las actividades mensuales que organizan en Saldías, revela también la próxima fecha del festival: 18 de diciembre. Y tendrá como cabeza de cartel a Bandalos Chinos y Conociendo Rusia.