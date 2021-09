El ex presidente Mauricio Macri corrió un poco más los bordes de su defensa de lo que le gusta llamar "democracia liberal" en contraposición a los "populismos", como señaló en alguna oportunidad. "La democracia es el peor de los sistemas pero el único posible", dijo el ex mandatario en un encuentro organizado por un thinktank liberal de República Dominicana para analizar la realidad latinoamericana.

No intentó citar a Socrates como lo hizo el ex presidente Carlos Menem, la frase de Macri fue un devualdo esfuerzo por parafrasear al ex primer ministro británico Winston Churchill, quien dijo: "La democracia es el peor sistema de gobierno, con excepción de todos los demás".



Macri ofreció sus apreciaciones sobre la democracia en otra entrevista otorgada a la familia Vargas Llosa, en este caso, a Álvaro, hijo del reconocido escritor con quien el fundador de Cambiemos comparte afinidad política. La descripción sobre "el peor sistema de gobierno" ocurrió cuando el ex presidente de Boca intentaba diferenciar a Juntos por el Cambio del partido fundado por Javier Milei.

"Surgió una versión mucho más extrema que llegan a niveles de anarquismo, cruzan rayas hacia que no tiene que haber sistema", explicó Macri, quien en unos pocos segundos consiguió no solo devaluar la democracia sino la historia anarquista, confundiendo las aspiraciones de aquellos con los economistas liberales como Milei.



"Ahí estamos en un borde con el que no me siento identificado porque, claramente, la democracia es el peor de los sistemas pero el único posible. Hay que tratar de suscribir y vivir dentro de ello", iluminó el fundador de Cambiemos al auditorio del hotel El Embajador, Royal Hideaway, de Santo Domingo, República Dominicana, donde se llevó adelante el "Encuentro Regional Desafíos Económicos y Geopolíticos en América Latina y El Caribe".



Macri amagó mostrar distancia de los planteos de Milei, pero rápidamente abonó el camino hacia una posible fórmula electoral para 2023 en la que ambos espacios se encuentren. "Milei cita que vamos a tener puentes de acuerdo a mediano plazo. Ellos extreman posiciones de una Argentina a la que queremos volver", valoró el ex mandatario y describió su modelo de país: "Un sistema meritocrático en el que el esfuerzo personal sea tenido en cuenta".

La entrevista entre Mauricio y Álvaro fue "el postre", según la revista Mercado de República Dominicana, del encuentro convocado por el Centro de Análisis Para Políticas Públicas, que reunió a ex presidentes de centroderecha como Jorge Quiroga Ramírez (Bolivia) y Luis Alberto Lacalle Herrera (Uruguay), además de tener entre sus agasajados a Sebastián Iglesias Sichel, candidato de la derecha chilena para suceder a Sebastián Piñera.