El Barcelona sufrió este miércoles una derrota propia de tiempos de reconstrucción, que dejó al entrenador Ronald Koeman en el centro de las miradas. "Sólo puedo opinar de mi trabajo con el equipo. Me siento respaldado por mis jugadores y su actitud. Del resto no sé. Del club no sé", sentenció el neerlandés tras el 0-3 sufrido ante el Benfica de Nicolás Otamendi en Lisboa, Portugal, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League.

La caída se suma al 0-3 del debut ante el Bayern Múnich y el flojo andar en LaLiga española, donde el equipo marcha sexto tras seis fechas. El factor Lionel Messi es insoslayable a la hora de medir los ánimos en el club catalán y, a pesar de que el año pasado las cosas estaban peor en el torneo local (8 puntos por entonces contra los 12 de ahora), el pésimo arranque en el torneo continental puede hacer mella en el futuro inmediato de Koeman.

"No voy a discutir el nivel de este equipo. Todo el mundo sabe cuál es el problema. No se puede opinar de un equipo que no es el de años pasados. Para mí es más claro que el agua. Estamos en un momento donde cambiamos muchas cosas y falta mucha gente. Creo que no hace falta repetirlo", dijo Koeman, como lamentando la salida del rosarino hacia el PSG francés.



Mientras tanto, el que no tuvo inconveniente alguno para festejar fue el Bayern, que vapuleó 5-0 al Dinamo de Kiev ucraniano en Múnich con un doblete del siempre presente Robert Lewandowski. El polaco convirtió 24 tantos en sus últimos 18 partidos por Champions y alcanzó los 76 en la tabla histórica detrás de Cristiano Ronaldo (136) y Messi (121). Además, anotó 119 goles en sus últimos 100 partidos en Bayern Múnich y contabiliza 50 en el año.



El temible equipo germano comanda el grupo con puntaje perfecto y visitará al Benfica recién el miércoles 20 de octubre, cuando se reanude la competencia. El Barcelona tendrá la oportunidad de reencauzar el rumbo ese mismo día ante los ucranianos en el Camp Nou.



En otros encuentros destacados de la jornada, la Juventus derrotó al campeón Chelsea por 1-0 en Turín y lidera en su zona con 6 puntos, seguido de los ingleses (3) y ahora el Zenit ruso, que venció 3-0 al Malmo sueco (sin unidades) en San Petersburgo.

Claro que el gran protagonista del miércoles fue el eterno goleador portugués Cristiano Ronaldo. El emblemático número 7 marco nada menos que a los 95 minutos de juego el agónico gol del triunfo para el Manchester United en el 2-1 sobre el Villarreal de Gerónimo Rulli y Juan Foyth.

Los ingleses (3 puntos) esquivaron un balazo ya que venían de perder de manera sorpresiva en Suiza ante el Young Boys (3), que por su parte cayó ante el Atalanta (4) de Juan Musso en Bérgamo por 1-0. Villarreal quedó último en el grupo con una unidad.

Finalmente, por el deslucido Grupo G, el Salzburgo austríaco (4 puntos) superó 2-1 al Lille francés (1) como local mientras que el Sevilla español (2) no pudo en Alemania ante el Wolfsburgo (2).

En el elenco andaluz salió lesionado Marcos Acuña, una preocupación para el DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni. Además, fueron titulares Alejandro Gómez y Lucas Ocampos, mientras que Erik Lamela ingresó en el segundo tiempo y Gonzalo Montiel no salió del banco.