Después de que la Municipalidad de la ciudad de Salta decidiera no insistir con la implementación del convenio para las fotomultas acordado con Cecaitra (Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina), los concejales capitalinos aprobaron ayer un proyecto de resolución para que se retiren las cámaras y equipamiento instalados por la empresa en los distintos espacios de la ciudad.

La concejala autora del proyecto, Romina Arroyo (Salta Tiene Futuro), sostuvo que es una "falta de respeto" que aún la ciudad tenga esos elementos, y aseguró que "la problemática de la seguridad vial no se resuelve con una Cámara y una empresa" que realice las fotomultas. Por tal motivo, el segundo artículo del proyecto insta a que se establezcan los mecanismos correspondientes para disminuir la siniestralidad vial.

Según la presntación de la concejala, este propósito se lograría con la realización de obras de mejoramiento en las arterias de circulación, señalizando las sendas peatonales, capacitando y nombrando a más personal de tránsito y colocando reductores en los lugares necesarios. También, instalando un mayor número de semáforos con la debida sincronización y la correspondiente señalización para establecer un tránsito fluido, sobre todo en los horarios picos.

"Le pedimos que saquen las cámaras a esta empresa que no está autorizada en la ciudad de Salta", reiteró Arroyo, ya que sostuvo este pedido durante la etapa de Manifestaciones. Para ese momento, afirmó que gracias al trabajo de las y los ediles, pero, sobre todo, del Tribunal de Faltas, que expresó una formal oposición al decreto y reclamó su suspensión, "se llegó a la conclusión de que teníamos razón y que las cosas no eran transparentes".

El proyecto que se presentó sobre tablas fue respaldado por sus pares de bancada, como Santiago Alurralde (STF). El edil además planteó una inquietud al consultar quién se encargará de retirar el equipamiento ya instalado. "¿Quién paga todo esto? ¿La Municipalidad, los vecinos, la empresa?", preguntó.

Acto seguido expresó que "si algo no surtió efecto y no se pudo llevar adelante, los platos rotos no los tiene que pagar el vecino". Como crítica al gobierno municipal dijo que seguirán insistiendo en materia de tránsito porque "hay mucho por lo que trabajar", más aún, cuando "este cuerpo deliberativo le dio herramientas" al Ejecutivo.

Quien salió al cruce sobre la consulta de Alurralde fue la concejala Susana Pontussi (PARES), que expresó que no le "preocupa tanto" el pedido de retiro de los elementos de Cetraica porque "esas cámaras e inversión lo hizo la empresa y la empresa es quien debería ocuparse de levantarlas". Sí manifestó su apoyo a Arroyo, con respecto al artículo 2 del proyecto, aunque aseguró que "a pesar de tenerlos (a los carteles), no se cumplen".

El cuestionamiento vino a cuenta porque Arroyo y Pontussi tuvieron un tenso intercambio cuando se trató el pedido de cumplimiento a la ordenanza Nº 15.832, referida al funcionamiento del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos Mayores. El proyecto, que también fue presentado por la edila de STF, fue aprobado.

En defensa del Ejecutivo municipal, Pontussi aseguró que sí se están realizando acciones desde el gobierno, aseguró -en medio del tratamiento del tema de Cecaitra- que el hambre y el abandono "tampoco se resuelven" con la creación de un Consejo y sí a través del desarrollo de políticas concretas.

Quien también aportó al debate fue el concejal José Gauffín (Juntos por el Cambio), que sostuvo que antes de poner multas hay un largo trayecto de acciones que ayudan a la prevención de la siniestralidad vial, por lo que dijo que debe estar incluido en la discusión el estacionamiento medido, dado que "es una herramienta más de la política municipal para ordenar el tránsito".

En ese sentido, sostuvo que se tiene que "desterrar" la boleta papel y suplantar con nuevos métodos tecnológicos porque "hay que poner el foco en modernizarnos". En ese punto incluyó también el sistema de semáforos, al cual describió como "tonto" porque no está sincronizado. "No tienen nada de inteligencia y hay mucho por trabajar en el sistema de tránsito sin grandes inversiones", afirmó destacando que la Municipalidad ya cuenta con ideas que sólo necesitan ser trabajadas.

Por ello dijo que tanto concejales y el gobierno municipal deben trabajar en "pos de un espíritu constructivo", con la intención de analizar en conjunto una serie de acciones que se puedan desarrollar para un mejor tránsito en la ciudad de Salta, propuesta con la que coincidió Arroyo al sostener que es necesario "salir adelante" frente a la situación social y económica que se viven en la ciudad.

En la sesión también se destacó la aprobación del proyecto de declaración instando a que el Polo Integral de la Mujer brinde atención permanente y presencial las 24 horas, en el asesoramiento y asistencia a víctimas de violencia machista. Este punto viene siendo un pedido constante por parte de la Comisión de la Mujer, la Juventud y la Tercera Edad.

Esta comisión también declaró de interés municipal la labor que realiza el Instituto Jurídico con Perspectiva de Género del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, precisamente en el acompañamiento, asesoramiento y contención a víctimas por causas de género.

Se sumó en la sesión la aprobación de la solicitud que realizó la Policía de la Provincia de Salta, para la condonación de deuda en concepto de Impuesto a la Radicación de Automotores.