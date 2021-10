Según anunció el Ministerio de Salud, a partir de este viernes el tapabocas o barbijo "no será obligatorio al aire libre siempre y cuando no haya otras personas en contacto cercano" y sí lo seguirá siendo "en lugares cerrados" como medios de transporte público, aulas, comercios, ámbitos laborales, eventos masivos, cines y teatros. De esta manera, el uso del tapabocas al aire libre no será obligatorio "solamente cuando se circule en forma individual o en burbuja, y en un espacio en el que no concurran numerosas personas".

Sin embargo, la adhesión no será uniforme en todo el país. Muchas provincias esperarán a ver publicada la normativa para conocer los detalles, y otras aguardarán llegar a un avance mayor de la campaña de vacunación, como por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires.



En CABA habrá que esperar

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó que en la Ciudad se va a esperar a que el 70% de la población esté inmunizada con el esquema completo de vacunación, lo cual podría demorar una o dos semanas más de acuerdo a las estimaciones, ya que actualmente la cobertura con dos dosis roza el 64% en CABA. La cobertura con primeras dosis ya supera el 75%, lo que deja claro el caracter de diferenciación electoral que tiene la postergación.

Desde este viernes adhieren al decreto nacional Tierra del Fuego, la primera en conseguir la "inmunidad de rebaño", Río Negro, Chaco, Tucumán, San Luis, La Pampa y Chubut. La provincia de Buenos Aires se suma también a la medida, aunque varios municipios esperaban a conocer el decreto nacional para definir en detalle cómo se hará. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, festejó el avance en la lucha contra el coronavirus que significa que ya no será obligatorio el uso del barbijo al aire libre, pero recomendó “siempre tenerlo en el bolsillo para entrar en un comercio o tomar el transporte público”.

En San Juan nunca se había impuesto la obligación de portar tapabocas al aire libre, con lo cual no se registrarán cambios. Misiones, Mendoza, Salta, Catamarca, Santiago del Estero y Santa Cruz aguardarán a conocer en precisión los alcances del decreto antes de adoptar una decisión.

Jujuy, gobernada por el opositor Gerardo Morales, confirmó que no adherirá a la flexibilización dispuesta en el decreto del Gobierno nacional, al igual que Santa Fe, en este caso gobernada por un oficialista como Omar Perotti. En Córdoba, tampoco se plegarán al decreto, al menos hasta el 11 de octubre cuando se volverá a analizar el cuadro de situación.

El distanciamiento sigue

El Ministerio de Salud recordó que más allá de lo resuelto con los barbijos, y para hacerlo posible, se mantiene la exigencia de mantener dos metros de distancia social con otras personas en el espacio libre y en el privado. Según explicó la cartera sanitaria nacional, "en espacios abiertos y sin aglomeración de personas o contactos cercanos, el riesgo de transmisión de Covid-19 disminuye considerablemente".