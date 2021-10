A Mauricio Macri parece no preocuparle su situación judicial y la posibilidad latente de que sea declarado en rebeldía por el juez Martín Bava. Muy lejos de la realidad, el ex presidente anunció que dará clases sobre liderazgo en un centro dependiente de una universidad pública de Estados Unidos, como “mentor para futuros líderes”. “Espero que nuestra experiencia y nuestros aprendizajes sean un aporte para las futuras generaciones”, sostuvo el ex presidente. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le dedicó una irónica respuesta: “No sé si reír o llorar”.

Sin mostrar signos de haberse enterado de su citación a indagatoria por el espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, Macri continúa en los Estados Unidos, donde intenta promocionar el libro en el que dice ser víctima del lawfare y, a la vez, pretende dar consejos sobre cómo gobernar. Incluso se considera apto para la docencia, y el año próximo --anunció-- se vestirá de profesor para enseñar sobre liderazgo e implementación de políticas públicas en su carácter de expresidente.

“Será un honor unirme en 2022 al Adam Smith Center para interactuar y ser un mentor para futuros líderes en el ámbito de diseño de políticas públicas, con la mirada especialmente puesta en el progreso de América Latina”, expresó en medio de la gira internacional en la cual está promocionando su libro Primer Tiempo.

El Adam Smith Center es un think thank que funciona bajo la órbita de la Florida International University. El exmandatario fue invitado a participar por el director de la institución, Carlos Díaz-Rosillo, ex asesor de Donald Trump. “Su experiencia como presidente de la Argentina y su liderazgo en la implementación de políticas de libre mercado ofrecen la combinación perfecta del tipo de líder de alto nivel que buscamos que participen en este prestigioso programa”, escribió Díaz-Rosillo en la carta de invitación.

De esta forma, Macri pasará gran parte del primer semestre del 2022 en los Estados Unidos para participar en la cátedra de Economía del programa académico que, ciertamente, tiene un evidente sesgo hacia políticas conservadoras centradas en el discurso del libre mercado. No sólo Macri fue invitado a participar, también lo fueron el exmandatario ecuatoriano Lenín Moreno y el exvicepresidente de Colombia Francisco Santos Calderón, entre otros. Mientras tanto, Macri planea un viaje en los próximos días a Qatar para cumplir sus funciones como presidente de la Fundación FIFA, por lo que regresaría al país recién en el tramo final de la campaña electoral.

La vicepresidenta CFK se referió al rol de Macri como docente. “La verdad, no se si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia”, señaló, haciendo especial énfasis en su faltazo a la indagatoria.