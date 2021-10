Además de Argentina-Uruguay, este domingo la quinta fecha postergada de las Eliminatorias Sudamericanas se completa con otros cuatro partidos: Bolivia-Perú, a las 17 (televisa TV Pública); Venezuela-Ecuador, 17.30 (DeporTV); Colombia-Brasil, 18 (TyC Sports); y Chile-Paraguay, 21 (TyC Sports 2).

El seleccionado de Perú, dirigido por el argentino Ricardo Gareca, visitará a Bolivia en la siempre temida altura de La Paz, en el estadio Hernando Siles, de La Paz, ciudad ubicada a 3.860 metros sobre el nivel del mar, un factor que suele favorecer a los locales.



En el caso de Perú, fortaleció sus ilusiones de repetir la clasificación a un Mundial tal como sucedió en el anterior en Rusia 2018, con su victoria del jueves último sobre Chile por 2-0. Para robustecer sus aspiraciones, deberá sacar un buen resultado en La Paz ante un rival que es consciente de que no irá al Mundial, y a su vez esperar que se den otros marcadores para ubicarse mejor en la tabla, como una derrota de los colombianos ante Brasil y una caída de los paraguayos frente a Chile.

Ecuador, tercero de las Eliminatorias Sudamericanas, visitará a Venezuela, último de la clasificación, con el objetivo de sumar una nueva victoria que lo consolide en la zona de acceso al Mundial Qatar 2022. El equipo dirigido por el argentino Gustavo Alfaro goleó el pasado jueves como local a Bolivia (3-0) en una noche especial para su delantero Enner Valencia, que se transformó en el máximo anotador histórico de "La Tri" (33) luego de marcar un doblete en el Monumental de Quito.

La "Vinotinto", su rival de este domingo, ocupa el último puesto con 4 unidades, encadena diez encuentros sin ganar entre Eliminatorias y Copa América, pero estuvo cerca de dar la sorpresa ante el líder Brasil, el jueves pasado en Caracas.



Brasil, con una notable efectividad al haber ganado los nueve partidos que jugó y con el regreso de su estrella Neymar tras haber purgado una sanción, visitará por su parte a Colombia, que esta en zona de repechaje.



El conjunto cafetero viene de lograr un valioso punto en su vista a Uruguay en Montevideo, aunque ese punto logrará significativa valía si los dirigidos por Reinaldo Rueda le quitan el invicto a los brasileños y pueden acceder a la etapa final de las Eliminatorias en zona de clasificación directa. El equipo colombiano tendrá una gran ausencia, la de Guillermo Cuadrado: el hombre de la Juventus es, hasta ahora, el de más minutos jugados con la Selección en la eliminatoria para el Mundial con 859 minutos y suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

La jornada clasificatoria se cerrará a las 21, cuando Chile, que suma siete partidos sin ganar que lo han dejado en muy lejos de la chance de la clasificación, reciba a Paraguay, dirigido por el argentino Eduardo Berizzo y también necesitado de puntos.



La situación de Chile es muy complicada en lo que respecta a la clasificación para Qatar 2022 y corre serio peligro de quedar al margen por segunda vez consecutiva tomando en cuenta que faltó a Rusia 2018, pese a que continúa con algunos nombres de la "generación dorada" con las que ganó dos Copa América ante la Argentina, en ambos casos en definición por penales.

Paraguay, que no clasifica a una Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010, esta sexto con 12 unidades, a dos de Colombia y a cuatro de Uruguay y recuperó terreno luego de vencer de local a Venezuela y de igualar hace tres días ante Argentina, ya que Berizzo estaba muy cuestionado y cerca de ser despedido. No obstante, Paraguay y el DT argentino no pueden conformarse, ya que de no sacar puntos en la visita a Santiago y luego a Bolivia en La Paz, todo puede volver a complicarse y mucho.