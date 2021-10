El diputado Carlos del Frade participó de una charla en Reconquista organizada por la Multisectorial para recuperar el tren en el norte de la provincia. "Cuando en 2007, Fernando "Pino" Solanas inició la patriada de Proyecto Sur, puso como una de las cinco causas fundamentales la recuperación del tren para todos. Hoy, cuando la noche se despliega en Reconquista, pienso en cuánto tiempo se perdió por no haber masificado esta idea que ahora reaparece en nuestro querido y saqueado norte profundo. No todos los políticos ni los gremialistas son todos iguales. Es imprescindible contar bien la historia porque no solamente separa traidores de patriotas sino también porque están los proyectos imprescindible para dejar de ser una semicolonia formateada por intereses extranjeros", señaló.

