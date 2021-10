Max Verstappen no solamente pelea palmo a palmo el título de Fórmula 1 con Lewis Hamilton, sino que además tiene otra disputa, que tiene que ver con las pistas pero a nivel de una serie. El piloto de Red Bull declaró que que no colaborará más con Drive to Survive, una producción de Netflix que muestra los pormenores de la máxima categoría.

“Fingieron algunas rivalidades que en realidad no existen. Así que decidí no ser parte de eso y no di más entrevistas después de eso porque entonces no hay nada que puedas mostrar”, señaló el holandés sobre la serie, que ya acumula tres temporadas y actualmente tiene la cuarta en filmación.



“Realmente no soy una persona de espectáculos dramáticos, solo quiero que sucedan hechos y cosas reales”, remarcó el piloto de 24 años, en la antesala del Gran Premio de Estados Unidos que se corre este domingo, y que representará un nuevo capítulo de su disputa en busca de su primer título de F1 ante el heptacampeón Hamilton. “Entiendo que hay que hacerlo para aumentar la popularidad en Estados Unidos. Pero desde mi lado como conductor no me gusta ser parte de eso”, añadió Verstappen para justificarse.

Drive to Survive se estrenó en 2019 con un repaso del campeonato del año anterior. Luego hubo temporadas sobre los siguientes dos mundiales, todos ganados por Hamilton. La serie muestra el interior de la Fórmula 1 y cómo se vive la temporada dentro de cada equipo. 2021 es un año marcado por la dura pelea entre Hamilton y Verstappen, que para muchos ya se acerca al nivel de confrontación que tuvieron Alain Prost y Ayrton Senna a fines de los 80. Con lo que las palabras de Verstappen suman más a la polémica.



Sin embargo, el holandés admitió que "probablemente" se lo verá en Drive to Survive este año, dado que “una vez nos encontramos caminando, así que probablemente eso estará ahí”. Pese a su rechazo, Red Bull tiene amplia presencia en la serie, en la figura del jefe de Red Bull, Christian Horner.

La reacción de otros pilotos tras las críticas de Verstappen a la serie de Nextflix

Además, el resto de la parrilla de Fórmula 1 no parece coincidir con Vertappen, empezando por su propio compañero de equipo. El mexicano Sergio Pérez dijo que respeta el trabajo hecho por Drive to Survive para difundir a la categoría. "Lo que ha hecho por la Fórmula 1 es tremendo. Es algo que realmente aprecio", señaló. Consideró que "la forma en que venden el deporte es un poco dramática" y que "es un espectáculo, pero al final del día es bueno para el deporte y es bueno para los fanáticos, así que estoy feliz con él".

A su vez, el británico Lando Norris de McLaren, que fue votado este jueves como el segundo piloto más popular después de Verstappen en una encuesta de fanáticos, también ponderó a serie de Netflix. "Creo que es algo genial. Al venir a Estados Unidos hay personas que ahora están en la Fórmula Uno solo por ver Drive to Survive". También apuntó que "no estoy de acuerdo con Max".

Su compañero en la escudería británica, el australiano Daniel Ricciardo manifestó que "la mayoría de nosotros experimentamos el efecto que ha tenido en el deporte", sobre todo en Estados Unidos. "Hay momentos en los que quieres un poco de espacio o privacidad, pero creo que si les haces saber que no hay cámaras en esta sala, son bastante buenos con eso", destacó.