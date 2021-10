Desde Santa Fe

El 26 de octubre de 2021 puede ser un antes y un después en el planeta Vicentin. A las 8, se realizará la audiencia imputativa a once directivos de la empresa, entre ellos su presidente Omar Scarel y el antecesor en el cargo, Daniel Buyatti, en una causa que investiga el fiscal Miguel Moreno, a cargo de la unidad de Delitos Económicos de Rosario por supuestas "estafas". Y a las 9.30, la comisión de seguimiento de Vicentin en la Cámara de Diputados revelará un nuevo informe sobre las maniobras investigadas en 2021. La comisión parlamentaria es la única instancia institucional que insiste en recuperar la iniciativa política ante el desguace de un grupo emblemático en la provincia, que se declaró en default en diciembre de 2019, cuando terminaba el mandato de Mauricio Macri. Por entonces, las deudas rondaban los 100.000 millones de pesos, entre ellas los 18.182 millones al Banco Nación. A casi dos años, el diputado Carlos del Frade -que integra la comisión investigadora- ubicó el origen de la crisis en una "estrategia diseñada entre Macri y (el CEO de Vicentin, Sergio) Nardelli", fallecido en agosto de 2020. "Nardelli llegó a decirme a mi que Macri era su mejor amigo, pero le pegó un tiro en la nuca. Lo dejó afuera. En algún momento le cortó la impunidad. Para mí, eso tiene una absoluta vigencia a la hora de explicar qué pasó con este grupo. Vicentin se convirtió en el fugaducto de divisas del macrismo”, dijo el legislador.

A la audiencia imputativa que solicitó el fiscal Moreno están citados los principales directivos de Vicentin, entre ellos Daniel Buyatti (ex presidente), Alberto Macua (ex vice) y el ex síndico Omar Scarel (quien luego reemplazó a Buyatti en la presidencia). Los otros son: Roberto Gazze, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin, Yanina Boschi y Raúl González Arceluz. La investigación es por supuestas “estafas”.

Cuatro de los investigados en Rosario: Daniel Buyatti, Alberto Macua, Martín Colombo y Roberto Vicentin –recordó Del Frade- ya fueron imputados en los tribunales de Comodoro Py, el 8 de julio de 2020, por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien les pidió la “inhibición de bienes” en una causa por presunto “lavado de dinero y fuga de capitales”.

“Son las mismas personas que se repiten en los directorios de varias de las empresas del consorcio. Pero en esa repetición de actores hay, en realidad, un mismo guión: fugar dinero que era propiedad del pueblo argentino”, dijo Del Frade. “Hay que avanzar sobre eso porque acá hay una responsabilidad de fuga de capitales que eran del Banco Nación, del pueblo argentino y una complicidad empresarial y de los funcionarios de la entidad”. “Esta es una de las cuestiones que trata la comisión de la Cámara de Diputados, tratar de recuperar el dinero que se robaron”, apuntó.

-¿Qué se destaca del informe legislativo que se conocerá hoy? –preguntó Rosario 12.

-Las presentaciones de la Afip, incluso de Santa Fe, que son muy buenas porque ponen en tela de juicio aquella famosa venta (del 16% de las acciones de Vicentin en Renova al grupo Glencore) horas antes de declararse en cesación de pagos. “Hicieron figurar una venta que no existió. Y lo mismo ocurrió con la transferencia del Frigorífico Friar. La Afip dijo que todos los datos son falsos, que se venden a otras empresas cuando en realidad forman un eco sistema de 33 empresas que integran el grupo Vicentin. La investigación de la Afip es muy buena –respondió Del Frade.

-¿Cómo se llegó a esta situación que tiene hoy Vicentin?

-Porque fue una estrategia diseñada entre Nardelli y Macri. Nardelli llegó a decirme a mi que Macri era su mejor amigo, pero que le pegó un tiro en la nuca. Lo dejó afuera. En algún momento le cortó la impunidad. Para mí, eso tiene una absoluta vigencia a la hora de explicar que pasó. Vicentin se convirtió en el fugaducto del macrismo. Por eso, aquella resolución de Pollicita era muy interesante porque pedía la inhibición de bienes de los directivos de Vicentin, pero también a 18 directivos del Banco Central y del Banco Nación, entre ellos su presidente (Javier) González Fraga y su ex vicepresidente Lucas Llach. La causa está caratulada “Sandleris, Guido y otros s/defraudación”, por el ex presidente del Banco Central en los últimos meses del gobierno de Macri.

“La investigación del fiscal Moreno en Rosario es muy interesante porque apunta también a quienes fugaron el dinero”, precisó Del Frade. “Es imprescindible que los delincuentes de guante blanco que fugaron dinero del pueblo argentino no solamente sean juzgados si no también que traigan esos millones de dólares depositados en guaridas fiscales. Es fundamental que el gobierno nacional vuelva a retomar la iniciativa para recuperar Vicentin como empresa pública y mostrar algo de recuperación de soberanía económica nacional en el cada vez más extranjerizado comercio exterior de granos”, concluyó.