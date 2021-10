Algo muy extraño está ocurriendo en el pueblito de Oregon donde transcurre Espíritus oscuros, la película escrita y dirigida por Scott Cooper que tendrá su estreno en salas este jueves 28. El genérico título local reemplaza al original Antlers, literalmente “cornamenta”, referencia descriptiva que señala hacia el aspecto físico del Wendigo, criatura mitológica nacida en leyendas de los habitantes originarios de los Estados Unidos –en particular el pueblo algonquino– y ligada al canibalismo como práctica aberrante. No es la primera vez que ciertos espíritus malignos de raigambre aborigen ocupan la pantalla de cine –Voraz, de Antonia Bird, y la adaptación de Cementerio de animales, de Mary Lambert, son ejemplos que están muy a mano–, pero en el nuevo film del director de Loco corazón (2009) y Pacto criminal (2015) la enunciación y aparición del ser es literal. Y, desde luego, muy sangrienta. Producida por el mexicano Guillermo del Toro y protagonizada por Keri Russell y Jesse Plemons, Espíritus oscuros entrelaza las bondades clásicas de la película de monstruos con la descripción social de un pueblo de la “América profunda” que supo ser fructífero gracias a una mina hoy abandonada, y que sobrevive a duras penas entre la desazón y la falta de perspectivas.

“Guillermo del Toro se acercó y me dijo que mis últimos tres largometrajes habían sido películas de terror encubiertas, sin que nadie se hubiera dado cuenta”. En comunicación exclusiva con Página/12, Cooper recuerda el origen del proyecto, mencionando las supuestas cualidades “terroríficas” del western Hostiles (2017), la biopic sobre el informante del FBI Whitey Bulger, Pacto criminal, y el violento drama La ley del más fuerte (2013), protagonizado por Christian Bale y Casey Affleck. “Guillermo fue directo y me preguntó si quería dirigir un film de terror hecho y derecho. Acepté de inmediato. Mis recuerdos de infancia más tempranos tienen que ver con mirar películas de horror junto a mi hermano mayor, que me llevaba al cine a pesar de que no tenía edad suficiente para estar frente a esas imágenes. Imágenes que aún hoy me asustan”. Scott afirma a continuación que le gusta aceptar desafíos creativos con cada nueva película, y que es precisamente por ello que ha incursionado en géneros tan diferentes.

Espíritus oscuros comienza con un extraño incidente en una mina transformada en “cocina” para la fabricación de drogas, y se concentra en la relación entre la nueva maestra de la escuela primaria (Keri Russel, la eterna Elizabeth Jennings de The Americans) y un niño de extraño comportamiento y actitudes. No pasará demasiado tiempo hasta que el sheriff del pueblo (y hermano de la docente), encarnado por el blondo Jesse Plemons, se enfrente a una serie de sangrientas mutilaciones y muertes, cuyo origen es mucho más cercano y temible de lo que puede imaginarse. “Creo que jugar sobre seguro es el peor peligro creativo que existe para un director”, continúa Cooper. “En lo personal, me gusta ser empujado hacia lugares incómodos. En el caso de Antlers, cuyo guion está basado en un cuento de Nick Antosca, eso también permitió contar la historia de los Estados Unidos de hoy, poner frente a nosotros un espejo oscuro que refleje nuestros miedos y ansiedades, con los cuales convivimos día a día. Las historias de horror no son solamente sobre monstruos: algunas de las cosas más mundanas también pueden ser aterradoras”.

-Además de los traumas personales y colectivos que atraviesan a los personajes, está el mito del Wendigo, criatura mitad humana, mitad alce, que regresa desde las profundidades del tiempo, aunque el concepto de venganza sobre el hombre blanco no es esencial al film. ¿Fue difícil equilibrar los tópicos del terror con los aspectos sociales?

-Las cuestiones ligadas a la historia de los pueblos originarios son muy importantes para mí, y ya estaban presentes en mi película anterior, Hostiles, que contaba la historia de un oficial de la caballería que debe acompañar a un jefe cheyenne y a su familia de regreso a sus tierras. Siempre escribo los guiones de mis películas y aquí pude dejar de lado las cosas que no me interesaban del guion que ya estaba escrito de antemano para partir de la semilla del relato breve de Nick Antosca, potenciando esos aspectos sociales que me parecían importantes. La verdad es que fue una gran apuesta mezclar las sensibilidades de del Toro con las mías: nadie imaginaba qué podía salir de todo eso. Pero él es un gran creador de films de criaturas y estuvo muy involucrado en el diseño y desarrollo de esta suerte de dios, y creo que pudimos hacer que todo funcionara.

-Keri Russell es una actriz un tanto subvalorada, pero aquí vuelve a demostrar su talento para interpretar personajes al mismo tiempo frágiles y resistentes.

-Tal vez Keri esté subvalorada, pero la gente que conozco cree que es una actriz notable. Lo que sí es cierto es que ella, además de actriz, es una muy buena pareja y madre, por lo que suele no aceptar muchos de los trabajos que le ofrecen regularmente. Es una actriz que exuda fuerza y confianza. Y cuando uno la ve en la pantalla siempre da la sensación de ser sincera. Muchas veces los actores que son nominados o ganan algún premio Oscar, las grandes estrellas, dejan ver su trabajo todo el tiempo. Esto es una opinión muy personal, desde luego, pero me ocurre eso: veo todo el tiempo el trabajo de actuación. Me gustan las performances más sutiles, en las que no se ven los hilos. Creo que Keri es la clase de actriz a la que no le interesa ganar premios, pero eso no quita que sea una de las mejores en lo suyo.