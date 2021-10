El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó públicamente al mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, luego de que una comisión del Senado lo acusara de nueve delitos graves por su gestión de la pandemia de coronavirus. En un comunicado recogido por la CNN, Trump aseguró que Bolsonaro "nunca defraudará" a Brasil. El informe sobre la pandemia, que acusa al presidente brasileño de crímenes contra la humanidad, llegó este miércoles a la Corte Suprema y a la Fiscalía General, que analizarán unas imputaciones que el mandatario ya ha calificado de "payasadas".

El breve escrito de Trump, bajo el título "Respaldo a Jair Bolsonaro", fue difundido minutos después de la votación del comité del Senado brasileño. "Bolsonaro y yo nos hicimos grandes amigos en los últimos años. Él lucha duro y ama a la gente de Brasil, al igual que yo lo hago por la gente de Estados Unidos. Brasil tiene suerte de tener a un hombre como Jair Bolsonaro trabajando para ellos", expresó el magnate republicano, quien cerró su mensaje exclamando: "¡Es un gran presidente y nunca defraudará a la gente de su país!"

El comunicado fue difundido a través de correo electrónico, ya que Trump no puede hacer uso de las principales redes sociales después de haber sido expulsado de estas por difundir noticias falsas.

"El informe no vale nada"

En su primera reacción luego de la aprobación del informe, Bolsonaro volvió a descalificar a la comisión parlamentaria que lo acusa de graves delitos, y aseguró que ese grupo fue movido estrictamente por intereses políticos que apuntan a desgastar a su gobierno de cara a las elecciones presidenciales de 2022, en las que aspira a renovar su mandato.

El presidente de Brasil aseguró que no está preocupado por su futuro porque el informe de la comisión "no vale nada", aunque reconoció que "hacia afuera de Brasil la imagen es pésima" y afecta incluso a la economía del país. "Hay quien cree que aquí tenemos una dictadura, que yo meto presos a los periodistas, que cerceno la libertad de expresión, que maté gente en la pandemia, y todo eso influye en la gente que quiere invertir en Brasil y luego no invierte", declaró durante una entrevista con la radio Jovem Pan.

Según Bolsonaro, "todo eso afecta a la Bolsa, el precio del dólar, va a la inflación", "perjudica a todos" y está movido sólo por los "intereses políticos de siete senadores", aludiendo así al número de parlamentarios que aprobaron el informe de la comisión, que tenía un total de once miembros y sólo cuatro alineados en las filas bolsonaristas, quienes votaron en contra.

La Comisión de Investigación del Senado aprobó el martes por la noche el informe que acusa al ultraderechista Bolsonaro de nueve delitos por sus acciones y omisiones durante la pandemia, y también a sus tres hijos parlamentarios y otras 76 personas, entre ministros, exfuncionarios y empresarios. Bolsonaro se convirtió así en el primer presidente de la historia de Brasil acusado de crímenes contra la humanidad, motivo por el cual será presentada una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya.

Presentación ante la Corte Suprema y la Fiscalía General

Este miércoles, los senadores de la comisión investigadora entregaron el informe final al fiscal general, Augusto Aras, considerado aliado del mandatario, para que prosiga las investigaciones y eventualmente formule cargos. "Esta comisión ya produjo resultados, tenemos denuncias, acciones penales y civiles en curso, autoridades apartadas, y la llegada de este material contribuirá a que podamos darle la agilidad necesaria a la apreciación de los hechos que puedan ser susceptibles de castigo civil, penal o administrativamente", aseguró Aras al recibir toda la documentación.

El senador Randolfe Rodrigues, vicepresidente de la comisión parlamentaria, declaró tras la entrega del informe: "El fiscal general debe ser defensor de los derechos del pueblo y no del gobierno de turno. Estaremos atentos". Rodrigues aludió así a las dudas que existen en la oposición en relación a Aras, un fiscal que durante los dos últimos años ha archivado unas 90 denuncias presentadas contra Bolsonaro por diversos asuntos.

Sin embargo la senadora Simone Tebet, quien también participó de la entrega del documento, sostuvo que Aras "mostró mucha firmeza en su compromiso" de llevar adelante la investigación y dijo que ahora los miembros de la comisión esperarán "unos 15 o 30 días" para "observar" cómo se comporta la Fiscalía General.

Junto al documento de más de 1,2 mil páginas los parlamentarios presentaron ante el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, un pedido para que Bolsonaro sea apartado de las redes sociales luego de que la semana pasada afirmara que las vacunas contra el coronavirus pueden causar sida. Moraes está a cargo de la "causa de las fake news", en la que el mandatario es investigado junto a sus hijos.

Esta semana Facebook, Instagram y Youtube eliminaron el video de Bolsonaro, quien cuestiona la vacuna contra la covid-19 y se opone a la obligatoriedad de su aplicación. Al referirse a esos dichos, el presidente de la comisión investigadora del Senado, Omar Aziz, dijo que la presidencia de la República es una institución encarnada en Bolsonaro y que éste no puede decir lo que se le ocurra "como si estuviera en un bar tomando una cervecita".