La directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, explicó hoy que la Argentina tiene "las fronteras abiertas con Brasil", pero señaló que el país vecino "no permite todavía el ingreso de argentinos por el paso terrestre".



La funcionaria aclaró que ya están abiertos los pasos fronterizos en Misiones para los que quieran ir a Paraguay y confirmó que "Mendoza ya tiene vuelos internacionales con Chile", al actualizar la situación tras la apertura de fronteras en el marco de la pandemia de coronavirus.



En declaraciones a CNN Radio, la funcionaria aclaró que "los brasileños pueden venir a la Argentina por cualquier vía, pero los argentinos no pueden pasar todavía al país vecino vía terrestre". "Nosotros tenemos las fronteras abiertas con Brasil, pero Brasil no permiten todavía el ingreso de argentinos por el paso terrestre", detalló Carignano.



Además, confirmó la habilitación del aeropuerto de Salta y el paso de Salvador Mazza para el ingreso al país.



"Salta tiene abierto con Bolivia el paso fronterizo Salvador Mazza, y Jujuy tiene abierto solo para tránsito vecinal fronterizo el paso La Quiaca-Villazón", detalló, el explicar que en este último caso sólo pueden circular vecinos de ambas ciudades.



En la misma línea señaló que en las próximas horas se reabrirá el aeropuerto de Rosario, anunció que Corrientes abrió Paso de los Libres y Uruguayana y que Misiones tiene habilitado el Centro de Frontera que es Posadas-Encarnación, y el de Bernardo de Irigoyen.



La titular de Migraciones indicó que "Mendoza ya tiene vuelos internacionales con Chile y el Cristo Redentor está abierto", aunque aclaró que "Chile parecía que se abría en noviembre", avisó que ahora hay dudas por un repunte de los casos de coronavirus.



Carignano sostuvo que "el 1 de noviembre puede entrar el turismo de cualquier lugar del mundo a la Argentina, con la declaración jurada, PCR y esquema de vacunación completo".