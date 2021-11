Una ex candidata de Juntos por el Cambio bonaerense utilizó las redes sociales para pedir dinero. No para la campaña de los ganadores de la fuerza política en la que compitió ni por una causa solidaria con la población sino para ella, porque chocó el automóvil de su familia y no tenían con qué pagar los arreglos.

“Por haber integrado una lista no significa que sea millonaria ni mucho menos”, fue la singular explicación que dio la militante política en cuestión, Valentina Etulain, una joven de 23 años de la localidad bonaerense de Berisso que desafía la meritocracia.





Etulain fue precandidata por Dar el Paso, un espacio conducido por el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó. Participó en las primarias del 12 de septiembre pasado pero su lista perdió y le tocó “acompañar” a los ganadores.

La cuestión es que el fin de semana pasado condujo el auto de su padre y de su madre hasta la Ciudad de Buenos Aires, y cuando lo quiso estacionar le hizo un rayón en todo el lateral. “En mi defensa –dijo- la cochera era angosta”.

La excusa la publicó en su cuenta de Twitter junto con un particular pedido: “Si alguien puede ayudar a que pueda arreglarlo es bienvenido”, posteó e incluyó un link a través del cual se accede a una cuenta para que le donen dinero.

La colecta virtual y cuentapropista desató tal escándalo que la ex candidata decidió bajar la publicación. “Bajé el posteo porque empezaron a decir un montón de boludeces”, dijo al sitio DataClave, tras ser consultada sobre el caso.

Qué es y cómo funciona la app "Cafecito"

Es cierto, al posteo en Twitter lo bajó. Lo que sigue on line es la vía que abrió para recibir las donaciones. Se trata de la app Cafecito, a través de la cual se pueden hacer envíos de dinero al costo de lo que valdría una tacita de café: 50 pesos.

La apelación a la generosidad ajena para “Chapa y pintura” convocó hasta ahora solo a ocho personas. Para volver a excusarse, Etulian se autodefinió como “alguien de 23 años que se está por recibir y no tiene el dinero para pagar el arreglo”.