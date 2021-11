En el marco de la gira nacional que vienen realizando los referentes del PRO por distintas provincias, Patricia Bullrich aterrizó en Salta para dar su apoyo a los candidatos a diputados que intentarán llegar al Congreso: Carlos Zapata e Inés Liendo.

En conferencia de prensa, la titular del partido no ahorró en chicanas cuando fue consultada sobre si la posible ausencia de la vicepresidenta Cristina Fernández en los actos de cierre del Frente de Todos podría ser una señal para Juntos por el Cambio. Bullrich señaló jocosamente que “quizás programó su operación para no estar en el estrado cuando se conozcan los números”, lo que desató aplausos de los militantes que escucharon su respuesta.

Y después agregó que “Cristina en todos los momentos difíciles no está, nunca estuvo, eso es una conducta, y nos está avisando algo, algo bueno para JxC”. Quizás al tomar conciencia del peso de lo que dijo, cerró la conferencia con un “ojalá le haya ido bien en la operación”.

Esa misma línea retomó la candidata Liendo, quien advirtió que “así como Cristina desaparece, todo el kirchnerismo lo hace. Cuando las papas queman se esconden, como lo hacen los candidatos salteños que no ponen ni el nombre del Frente de Todos en los carteles. Se esconden como lo han hecho siempre”.

La capital salteña siempre ha sido terreno fértil en cuanto votos para las propuestas de derecha, y es el principal bastión de Juntos por el Cambio para tratar de ganar esta elección, pero a su vez en las PASO hubo otras dos listas, una encabezada por Guillermo Durand Cornejo y otra por Felipe Biella, que le disputan votos con un discurso similar y apuntando también contra el kirchnerismo.

Por ese motivo Bullrich se tomó unos minutos de la conferencia de prensa para pedir el famoso “voto útil”, al señalar que “somos la única lista que puede frenar al kirchnerismo”, y calificó a los candidatos de las otras listas como “muletos del gobernador Gustavo Sáenz para sacarnos votos”.

La presencia de Bullrich en Salta intenta apuntalar al PRO, cuya estructura partidaria es muy débil. Tal es así que actualmente se encuentra intervenido, luego de que un grupo de dirigentes fundacionales del macrismo en la provincia decidieran acompañar a Sáenz luego de que este rompiera la alianza con el PRO que lo llevó al gobierno.

Actualmente es el sector de Alfredo Olmedo el que opera como locomotora de Juntos por el Cambio, ya que en las provinciales encabezó con sus candidatos las principales categorías y ahora para la nacional Carlos Zapata se impuso en la interna de las PASO, relegando a Liendo que tenía el apoyo nacional del PRO.

Ayer igualmente Bullrich se encargó de reconocer públicamente especialmente a Juan Carlos Romero, el hombre fuerte de Cambiemos en la provincia, y también elogió a la Unión Cívica Radical, representada en los actos por Miguel Nanni.

En las Primarias el Frente de Todos logró imponerse como la fuerza más votada por 5 mil votos de ventaja, si el escenario y la proporción de votos se repite, el FdT colocará dos diputados nacionales, y JxC el restante. Este será un escenario que no se da desde hace un par de décadas, ya que cada vez que hubo que renovar las tres bancas en el Congreso, el reparto siempre fue entre igual cantidad de fuerzas.

Igualmente, un indicio de que la polarización electoral se impone cuando se trata de una elección nacional, se dio en 2019 cuando el reparto de las cuatro bancas fue equitativo entre el actual oficialismo nacional y el macrismo, dejando sin representación al urtubeicismo, que en esa elección salió por Alternativa Federal, acompañando la candidatura de Roberto Lavagna a presidente, secundado por el propio Juan Manuel Urtubey como vice.

Lo de los gendarmes “una tragedia”

Apenas asumida como ministra de seguridad en diciembre de 2015, Bullrich debió sobrellevar un siniestro vial en Salta en el que murieron 43 gendarmes que iban desde Santiago del Estero a Jujuy, para controlar una marcha de organizaciones sociales, que según el gobierno nacional tenían intenciones de tomar la Casa de Gobierno jujeña. La marcha se hizo y no se registraron incidentes.

“Fue una enorme tragedia, a las 5 horas estuve ahí, fue terrible, un dolor enorme” expresó la ex ministra. Después, consultada sobre si hubo negligencia al permitir que los gendarmes viajaran en un vehículo que tenía fallas mecánicas, expresó que: "Si hubo o no responsabilidades logísticas, me imagino que eso estará dentro del juicio. No puedo decir en qué condiciones estaba el ómnibus”, pero justificó la movilización de tropas, como una práctica habitual “cuando las policías provinciales están sobrepasadas”.

El lunes pasado comenzó en la provincia el juicio contra cinco integrantes de gendarmería (cuatro de ellos comandantes) acusados de estrago doloso. La principal hipótesis del siniestro es una falla mecánica del vehículo, más precisamente en los neumáticos, que derivó en la pérdida de control del colectivo que terminó desbarrancándose cerca de Rosario de la Frontera.