Talleres de Córdoba (36 puntos) intentará ponerle presión al líder River (43) este sábado cuando visite desde las 15:45 a Godoy Cruz (26) en el estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza, con televisación codificada de TNT Sports. El equipo de Alexander "Cacique" Medina viene de acortar distancia respecto de los dirigidos por Marcelo Gallardo en la fecha pasada y sueñan con una remontada en las últimas seis fechas del torneo de la Liga Profesional para hacer historia.

La T, que además marcha tercera en la tabla anual que clasifica a las copas continentales, superó 1-0 a Huracán en Córdoba el fin de semana pasado y le dio cierre a una seguidilla de tres partidos sin triunfos (3-3 con Lanús, 0-2 ante River y 0-1 contra Colón) que dañó seriamente sus aspiraciones ligueras. Ahora, sólo le queda sumar y esperar que River -viene de empatar con Estudiantes y mañana recibe a Patronato- haga lo opuesto.

Para el duelo ante el Tomba, que servirá de adelanto de la semifinal de Copa Argentina del próximo viernes que decidirá el rival de Boca en la definición, Medina no contará con el lesionado Carlos Auzqui ni con el defensor Nahuel Tenaglia, suspendido. Por su parte, el conjunto bodeguero que dirige Diego Flores viene de caer 1-0 ante San Lorenzo aunque sostiene un invicto de cinco juegos en Mendoza (Talleres no gana como visitante desde hace tres fechas) y tiene como meta abultar su promedio, el cuarto peor, de cara a la próxima temporada.



Colón vs. Platense

En simultáneo, y con transmisión de la TV Pública, Colón (29) y Platense (23) dirimirán un duelo con poco en juego en Santa Fe. El Sabalero viene de caer ante Patronato en Paraná, mientras que el Calamar goleó 4-1 a Atlético Tucumán en Vicente López.

Independiente y Racing

La jornada se completará con las presentaciones de Independiente (28) y Racing (23), dos elencos en muy mala forma y que aspiran a entrar a la próxima Sudamericana.

Desde las 18 (TNT Sports), los de Julio Falcioni estarán recibiendo al penúltimo del campeonato, Arsenal (16), en una ocasión inmejorable para lavar la mala imagen de sus últimas presentaciones. Ubicado hasta hace no tanto en las primeras posiciones, el Rojo no detiene su caída y suma apenas un triunfo en los últimos siete encuentros (tres empates y tres derrotas). El reciente 0-1 ante Newell's -hacía seis no ganaba- en Rosario obligó a Falcioni a meter mano y su modificación más rimbombante sería la salida del goleador Silvio Romero.



Racing, por su parte, visitará a Atlético (21) en Tucumán desde las 20:15 (Fox Sports Premium) y su presente hace que la mala racha roja parezca poca cosa. La asunción de Fernando Gago como entrenador no logró torcer el rumbo en sus dos primeras presentaciones (1-2 con Central y mismo resultado ante Defensa) y la malaria de la Academia consta ya de una victoria, siete empates y cinco caídas en sus últimos 13 juegos.