La Natividad derrotó el sábado 14-8 a RS Murus Sanctus en la cancha 1 del club del Gran Buenos Aires, se consagró campeón del 128° Abierto de Hurlingham, y se adjudicó la tradicional Ayrshire Cup.

La final fue histórica, no sólo porque el conjunto de Cañuelas ganó su primer título de Triple Corona; y porque tres polistas lograron su primer trofeo “grande” (Bartolomé y Camilo Castagnola y el sudafricano Ignatius Du Plessis), sino porque tuvieron que pasar 13 años y 38 finales para que una definición de Triple Corona no tenga como protagonistas ni a La Dolfina ni a Ellerstina.

En aquella oportunidad, en la final del Abierto de Hurlingham 2008, La Aguada de los hermanos Javier, Eduardo (h), Miguel e Ignacio Novillo Astrada venció a Pilará (Agustín Merlos, Santiago Chavanne, Sebastián Merlos y Marcos Heguy), en chukker suplementario, con gol de oro del fallecido Javier y fue campeón del torneo.

En la faz individual, para Pablo Pieres fue su título N° 4 en Hurlingham (los tres restantes con Ellerstina en 2016, 17 y 18), mientras que fue el primero para los hermanos Castagnola y el sudafricano Du Plessis. Por su parte, Camilo fue el goleador del partido (9) y del torneo, con 31.

La Natividad, con dos delanteros imparables como Camilo y Pieres, un cerebral Bartolomé manejando los hilos del equipo, y la solidez habitual de Du Plessis. El equipo comenzó ganando desde el inicio, y salvo cuando RS Murus Sanctus se puso 3-4 promediando el cuarto parcial, siempre mantuvieron una ventaja de dos o tres goles, que se fue incrementando con el paso de los chukkers.

El equipo verdiblanco maniató a su rival, que tuvo a Juan Nero como su mejor valor, y no lo dejó realizar su juego. En cuatro chukkers no pudo convertir y tuvo una muy baja eficacia no sólo en tiros al arco sino también en la ejecución de faltas (50% en penales y 0 en córners).

Los equipos finalistas y la progresión:

La Natividad: Camilo Castagnola 9 (9 goles, tres de penal), Pablo Pieres 9 (3), Bartolomé Castagnola (h) 9 (2) e Ignatius du Plessis 9. Total: 36.



RS Murus Sanctus: Facundo Sola 9 (2), Guillermo Caset (h) 10 (2 penales), Pablo Mac Donough 10 (1) (Recibió una tarjeta amarilla en el sexto chukker) y Juan M. Nero 10 (3, uno de penal). Total: 39.

La Natividad: 2-1, 4-1, 4-1, 6-3, 9-5, 11-5, 13-8 y 14-8.

Jueces: Guillermo Villanueva (h) y Gastón Lucero. Arbitro: Martín Pascual.