Un día después de que el expresidente Mauricio Macri causara revuelo cuando admitió que tomó la deuda con el FMI para facilitar la fuga de capitales, el exmandatario participó de una actividad del candidato de Juntos Diego Santilli. "Lo que hemos vivido en casi dos años, un gobierno prepotente, arbitrario, inepto, inmoral, ha generado dolor", sostuvo un olvidadizo Macri, quien caminó su Tandil natal junto al candidato. Desde la alianza opositora surgieron voces que criticaron su presencia en la campaña: "Macri con sus apariciones no le está haciendo bien a la coalición en estos días", consideró Margarita Stolbizer, quien respalda al radical Facundo Manes.

Santilli está completando su última semana de campaña con recorridas con los referentes nacionales. Tiene previstas otras con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y con la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Pero esta vez tocó con Macri. El candidato de Juntos puso su mejor sonrisa para compartir la actividad con el expresidente, cuyo gobierno lo espió (según se investiga en la causa en la que Santilli es querellante y en la que --insiste el exvicejefe de Gobierno-- Macri no tiene responsabilidad).

En el encuentro, Macri no perdió tiempo para asegurar que volverán a ser gobierno: "Lo que hemos vivido en casi dos años, un gobierno prepotente, arbitrario, inepto, inmoral, ha generado dolor pero también un enorme aprendizaje que nos está dando la claridad de hacia dónde queremos ir como sociedad. Ya no va a hacer un 41 por ciento, sino una amplia mayoría que va a estar a favor de un cambio profundo en la Argentina", vaticinó quien ya se imagina de vuelta en la boleta en 2023.

"El mundo sigue esperando a la Argentina, una Argentina sensata, que no mienta, que no le eche la culpa al mundo de las cosas que le pasan, como hizo el actual presidente en la reunión del G20, generando una situación de ridiculización de su persona", consideró Macri, impermeable a los cuestionamientos por su reconocimiento de que endeudó al país para garantizar la salida de capitales que --según él-- le temían al kirchnerismo aunque olvidó que el préstamo del Fondo fue en 2018, más de un año antes de los comicios presidenciales. El expresidente también remarcó que si obtienen mayorías en el Congreso van a "esperar que ellos traigan propuestas en línea con el rumbo que tenía la Argentina entre el 2015 y 2019". También se mostró en contra de dialogar con el Gobierno: “No manoseemos algo que es muy importante: restablecer la confianza en la Argentina es la clave de nuestro futuro, y si nos sentamos a sacarnos fotos, hacemos conferencia de prensa vacías de contenido, destruimos el espacio de confianza que tenemos la responsabilidad de recrear", afirmó.

Santilli, por su parte, reforzó su batería de propuestas manoduristas. "Hay que ir a fondo en la lucha contra la delincuencia, los narcos y las mafias. No se puede especular como hace el kirchnerismo", remarcó Santilli, que antes de ir a Tandil recorrió Miramar. “Este es un gobierno que está más del lado de los delincuentes que de los trabajadores. Lo que sucedió en Ramos Mejía no es un hecho casual, hace meses que vemos como aumentan los hechos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Es un gobierno que no respalda el accionar de la policía, que avala la toma de tierras y la liberación de presos, que deja que los narcos avancen en los barrios. La gente vive con miedo y el gobierno mira para otro lado”, sostuvo Santilli.

Stolbizer

A quien no le convenció la participación de Macri en la campaña fue a Stolbizer, que es candidata a diputada en la misma lista que Santilli. "Macri con sus apariciones no le está haciendo bien a la coalición en estos días. Me da la impresión de que al recuperar Macri un lugar tan central en la escena pública sirve a la profundización de la grieta, algo que nosotros siempre quisimos modificar porque es un buen negocio electoral para quienes lo practican y malo para el país", consideró la líder del GEN. "Lo que se debería demostrar es que pasada la campaña tenés voluntad de juntarte a dialogar y consensuar. Pasada la elección me parece que hay que actuar con cierta responsabilidad", afirmó, al contrario de lo que vienen manifestando las principales figuras de Juntos por el Cambio, que dijeron un no rotundo a un diálogo postelectoral.

Stolbizer también cuestionó que Macri haya arrojado al piso el micrófono de un cronista de C5N en Dolores: "Me pareció pésima, creo que son cosas que no se pueden aceptar en ningún caso". Como se sabe, Macri primero dijo que fue un "acto reflejo" y luego culpó al periodista.