Tras las denuncias penales radicadas por el Ministerio de Educación de Catamarca contra el supervisor de zona Hugo López y el director de la escuela secundaria de la localidad de Los Varela, Oscar Cruz; su abogado defensor, Sergio Endrizzi, aseguró que las actuaciones ministeriales fueron “irregulares y apresuradas”. Además, dijo que las actuaciones fueron hechas en base a rumores por lo que se mostró preocupado por una posible victimización de las alumnas que fueron señaladas sin que se resguarde su identidad.

En diálogo con Catamarca/12 Endrizzi aseguró que tanto López como Cruz estaban actuando tras “rumores” que fueron manifestados a ellos por el área de la Mujer, Género y Diversidad del municipio de Los Varela, que daban cuenta que un docente de la escuela tendría una "relación amorosa" con una alumna del establecimiento.

“El día que irrumpió el Ministerio de Educación en la escuela, el Director ya había concretado las reuniones con los padres de las alumnas señaladas, pero no lo dejaron terminar. El supervisor estuvo al tanto y se lo comunicó a la Directora de Nivel Secundario, y es por esto que creemos que si no hubiera otro tipo de intereses esta Directora también debería haber sido denunciada porque no lo comunicó”, dijo el abogado.

“El Ministerio, actuó de manera apresurada, forzado por gente que tiene intereses en llegar a la Dirección. Estamos hablando de que es justamente una de las docentes que denunció a quien se la puso como normalizadora y que ésta nueva normalizadora es esposa de un funcionario municipal, pero más allá de esto, lo correcto cuando hablamos de una situación que involucra a docentes de un mismo establecimiento educativo, es colocar a alguien de afuera de la institución para lograr parcialidad”, señaló Endrizzi

“Si trazamos un paralelismo sobre cómo actúa el Ministerio Público Fiscal para acusar y cómo actuó el Ministerio de Educación en el caso, tengo que decir que el fiscal, para asignar la calidad de imputada a una persona debe haber efectuado primero mérito de los elementos probatorios recolectados en la causa y debe, luego de eso, sospechar que posee algún grado de participación en el hecho delictivo. Recién entonces dispone la citación a fin de decepcionar la declaración indagatoria", evaluó.

"El Ministerio de Educación actuó acusando sin siquiera esperar que las actas estén concluidas", dijo. "Quiero llamar a la reflexión porque en estos casos que son tan sensibles para la comunidad y donde además hay menores involucrados, antes de hacer denuncias públicas, y penales, se debe investigar, y hacer recepciones de manera objetiva. Éste es el modo meritar en situaciones como éstas que afectan el buen nombre y honor de docentes de amplia e intachable trayectoria, formadores de nuestros niños”, observó.

En este contexto, Endrizzi, aseguró que esta semana ambos docentes se pondrán a disposición de la Justicia. “Planteamos resumidamente que fue una decisión apresurada del Ministerio iniciar el pre sumario de los docentes por rumores. Se guiaron por una sola campana”.

Por otra parte, señaló que espera que esta decisión del Ministerio “no se deba a que estamos en campaña electoral”, y resaltó su preocupación por las adolescentes “a quienes ni el Municipio ni nadie tuvo en cuenta que en caso de que estos rumores no sean así, fueron expuestas en su pueblo chico y si no son víctimas ellos mismos las victimizaron”.

“El fiscal sigue investigando. Mientras tanto son todos supuestos porque esas imágenes y videos viralizados hasta el momento nadie los vio”, concluyó.

Defensa

Por su parte, tanto el supervisor López, como el director Cruz, contaron que ellos tomaron conocimiento de los “rumores” e inmediatamente comenzaron a actuar. “Me comuniqué personalmente con la Directora de Nivel Secundario y la puse en conocimiento y además envié un mail solicitando la intervención de mediación escolar en la escuela”, dijo López.

En tanto, señaló que “Cuando me comunico con el Director, le solicité que en forma personalizada invite a los padres involucrados, él lo hizo. El jueves, cuando el había concretado dos de las tres reuniones planteadas, interviene el Ministerio y no lo deja seguir. Los tiempos legales no fueron cumplidos debido a esa intervención. Nos están acusando por un trabajo no terminado”, aseguró.

Ambos, pidieron “que nuestro buen nombre y honor sea repuesto. No obvie las vías jerárquicas. En estos momentos, la Directora normalizadora es denunciante y tiene intereses puestos en esta situación. Queremos que los padres y alumnos se queden tranquilos. Conozco a chicos y padres mis hijos son de ahí, conozco a todos. La escuela también fue manchada y las cosas no son como se dijeron”, concluyeron.

Hechos

La situación inició en la semana del 26 de octubre, cuando desde el área de la Mujer, Diversidad y Género, del municipio se citó a los padres a través de un grupo de Whastapp para hablarles de una supuesta viralización de capturas de pantalla, videos de docentes masturbándose y fotografías íntimas de las alumnas. Incluso señalaron que una de las alumnas podría estar embarazada.

Por la confusión, la ministra de Educación, Andrea Centurión viajó al pueblo para poder dialogar con padres y directivos. La decisión fue que dos docentes, el director del establecimiento, y el supervisor del departamento Ambato fueran aparatados y la escuela intervenida hasta que la Justicia determine qué sucedió. En tanto radicó una denuncia penal contra los cuatro; a los docentes por supuestos hechos de violencia sexual, y los directivos por omisión y negligencia en el cumplimiento de sus funciones.

La Justicia continúa investigando y la causa aún permanece bajo secreto de sumario.