El seleccionador de Paraguay, Guillermo Barros Schelotto, solicitó este martes a los hinchas que sean "positivos" y apoyen a los futbolistas en busca del triunfo ante Chile, el próximo jueves, por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas.



"Estamos en una instancia donde nos quedan seis partidos y definimos el futuro de cara al Mundial. Ir de aquí para atrás no nos sirve de nada. Después de estos seis partidos podemos hacer un análisis de lo que fueron estas Eliminatorias, pero hoy no tenemos tiempo de pensar qué pasó. Seamos positivos, apoyemos a los jugadores y tratemos de ganarle a Chile, es el primer paso que debemos dar", expresó Barros Schelotto en conferencia de prensa en los días previos a su debut como entrenador de Paraguay.



El ex DT de Boca Juniors confirmará el equipo el mismo día del partido en Asunción, porque está en pleno análisis del plantel con respecto a los jugadores que viajaron para sumarse.



"Me resultó una buena actitud cómo han llegado todos. Incluso han hecho viajes larguísimos. Saben que vienen a la selección de su país y es lo más lindo para representar. Veo un grupo fuerte que sabe que el jueves es la primera final; la responsabilidad con la que tenemos que enfrentar el partido", señaló el Mellizo.



A su vez, Guillermo se expresó a favor de la autorización del 100 por ciento del aforo para el choque ante Chile en el Defensores del Chaco: "Es una buena noticia llenar el estadio en apoyo a los jugadores. Que empujen y que hagan fuerza desde sus lugares, me parece muy importante tenerlos el jueves a favor nuestro", indicó el flamante seleccionador del combinado guaraní.

Paraguay está octavo en las Eliminatorias Sudamericanas, con 12 puntos, a cuatro de Uruguay (16), que está en zona de repechaje. Tras el partido ante Chile, el equipo de Barros Schelotto visitará el martes 16 a Colombia (16).