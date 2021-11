El presidente de Platense, Pablo Bianchini, aseguró que extremará medidas ante River por la fecha 21 de la Liga Profesional de Fútbol y procurará que "sólo haya hinchas locales", a propósito de la venta de entradas a no socios.



"Vamos a extremar medidas para asegurarnos de que realmente el no socio que compre sea hincha de Platense. Debemos procurar que en el estadio haya sólo hinchas de Platense porque es la orden, acá no hay permitido público visitante", destacó Bianchini a TyC Sports.



"El no socio que quiera venir a la cancha va a tener la posibilidad de comprarlo a través de la referencia de un socio, o un abonado que va a tener que comprar individualizando la compra y referenciando a quién se lo quiere comprar. Es la única manera de generar distintos tipos de controles para evitar que la venta sea libre", agregó el titular de Platense.



Bianchini señaló que el club no privilegia "generar más arcas", porque apunta a "privilegiar el respeto" a sus hinchas y socios. "Si vendemos neutrales o a gente no referenciada, la entrada saldrá el triple para no estimular que vayan", indicó.



Platense, ascendido en esta temporada, recibirá a River el domingo 21 de noviembre, con horario a confirmar, por la fecha 21 de la Liga Profesional de Fútbol en el estadio Ciudad de Vicente López.