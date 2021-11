Cristina Fernández de Kirchner irá esta tarde al acto del cierre de campaña del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. La presencia de la vicepresidenta en Merlo, en el encuentro al que también concurrirá el presidente Alberto Fernández, estaba en duda a raíz de la histerectomía a la que fue sometida la semana pasada.

En las últimas horas se supo que la exmandataria no viajará a Santa Cruz a emitir su voto sino que seguirá en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires, donde se recupera tras la cirugía que se realizó en el Sanatorio Otamendi. No se descarta su presencia el domingo en el bunker del Frente de Todos en el Distrito Cultural C.



A qué hora es el cierre de campaña del Frente de Todos

El acto de cierre de campaña del oficialismo en Provincia de Buenos Aires será a las 18 en el Parque Néstor Kirchner, de la localidad de Merlo.



Hasta el momento, se había informado que el presidente Alberto Fernández será el orador principal del acto y, según informaron desde el oficialismo, "no será un cierre nacional", ya que los gobernadores y los candidatos peronistas de las provincias participarán de diversos actos en sus jurisdicciones.



El encuentro de hoy resultará diferente al que el oficialismo había planificado para el último sábado, en el que se descontaba la presencia del grueso de los gobernadores, dirigentes y legisladores, y que terminó siendo suspendido.



La salud de Cristina Kirchner

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se sometió a una histerectomía en el Sanatorio Otamendi el pasado jueves 4 de noviembre y recibió el alta médica el sábado 6.

Se trató de una cirugía programada en la que le retiraron el útero. Según se informó, el pólipo uterino encontrado "presenta características benignas".