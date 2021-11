Ayer concluyeron las elecciones legislativas de medio término, y así terminó un nuevo año electoral en Argentina. En los últimos días, además se conmemoraron 70 años de la primera elección en la que las mujeres votaron y pudieron ser elegidas. Aún así, y a pesar de las legislaciones vigentes, a las que se suman las leyes de Cupo Femenino y de Paridad, la igualdad sigue siendo un desafío cuando se disputan cargos electivos. Sumado a que la representatividad de referentes de la comunidad LGBTIQ+, sigue siendo nula en la provincia de Salta.

Bajo el lema de #UnVotoPorLaParidad, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, llevó adelante una acción federal en todo el país, con la intención de exigir la garantía y posibilidad de disputa de más bancas en favor de las mujeres y las diversidades. Pero, ¿cómo quedaron los porcentajes reales con respecto a los puestos disputados este año en la provincia que tiene a Gustavo Sáenz como gobernador?

Con la elección de ayer, de los siete representantes de la Cámara Baja de la Nación, sólo tres serán ocupados por mujeres. Tanto Verónica Caliva (Frente de Todos) y Virginia Cornejo (Juntos por el Cambio), entraron en las elecciones del 2019. Ahora, se sumará Pamela Calleti (FdT), que puede decirse, reemplazará a Alcira Figueroa (FdT), quien llegó como segunda reemplazante del senador nacional Sergio Leavy, después del bochornoso escándalo de Juan Ameri.

En ninguno de los casos, las mujeres llegaron por encabezar alguna lista. El resto de los diputados son Lucas Godoy y, el reciente ganador, Emiliano Estrada, por el lado del Frente de Todos; mientras que Miguel Nanni, sumará al bloque del JxC al olmedista Carlos Zapata, quien concluye este año su mandato como diputado provincial.

A nivel provincial, el 16 de agosto, estuvieron las elecciones legislativas. En el Senado provincial, la historia se repitió, ya que tendrá a una sola mujer dentro de las 12 bancas que se disputaban. Desde San Carlos, llega Sonia Magno (PJ), ex concejal y ex jefa comunal del municipio, con un 44,31% de votos. Mientras que Silvina Abilés, la única mujer que ocupaba una banca, no pudo superar a Miguel Calabró (FdT), que obtuvo al 43,36% de votantes.

Por el lado de la Cámara de Diputados de Salta, otra fue la historia porque de las 30 bancas que se disputaban, 3 mujeres lograron renovarla: Isabel De Vita (FdT), Gladys Paredes (Gana Salta) y Alejandra Navarro (PAIS). De las 60 bancas solo 21 estarán ocupadas por mujeres. En porcentajes, se trata del 35%, que en comparación con la última elección del 2019 indica un crecimiento del 3,34% en la representación femenina.

Por otro lado, cuando se pelea la inclusión de personas de la comunidad LGBTIQ+ en las listas, la disputa es más difícil porque ni se habla de cupo, ni de paridad. Este año, se contó con la participación de cuatro mujeres trans que integraban listas de concejales. Sin embargo, ninguna pudo lograr una banca en sus respectivos municipios: Renata Tapia, en Rosario de Lerma; Ninna Aparicio, en Joaquín V. González; Delfina Acosta, en Orán y Rosario Rodríguez, en Hipólito Yrigoyen.

La historia contemplada en legislaciones nacionales, no refleja un panorama alentador cuando se trata de incluir a las diversidades. Eso si tenemos en cuenta que hace 70 años, recién se permitía votar a las mujeres y darles la posibilidad de que sean elegidas; que hace 30 años, se habilitaba un 30% de cupo para que las mujeres estén en las listas; y que recién, en 2017, se aprobó la Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política. En Salta, la Ley de Paridad, se aprobó en 2016.

Revindicar un hito

En medio de la acción federal #UnVotoPorLaParidad, María Pía Ceballos, la renocida militante trans y actual coordinadora de la Promoción de Empleo para Personas Trans del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, estuvo en su Salta natal y aseguró que la propuesta se dio con la necesidad de "revindicar un hito", que resultó en un hecho sumamente importante para Latinoamérica.

Recordando la lucha de las sufragistas, Ceballos, señaló que esa pelea "no sólo está teñida de revindicación y participación política, sino con la intención de ir por la igualdad". Por eso, destacó que la victoria del sufragio resultó una antesala a las reivindicaciones actuales. "Hoy seguimos luchando para que esa igualdad y equidad, se represente en todos los poderes porque no hay una misma participación en términos de números (cuando se habla) de mujeres y disidencias sexuales", expresó.

Sostuvo que esa desigualdad sigue presente y por lo tanto, continúa en la agenda de la lucha de los movimientos de mujeres y disidencias de las calles. A esa disputa, se suma el pedido expreso de que esas personas, también traigan consigo una visión con perspectiva de género. No es menor, que al menos en las últimas tres elecciones, haya tomado más relevancia el pedido de #FeministasEnLasListas.



Ceballos, también dijo que ese pedido de igualdad, debe trasladarse a las decisiones y acciones de los diferentes gobiernos. En el caso de la gestión nacional, aseguró que se están llevando adelante políticas públicas que revindican "que la participación política, se debe dar en todos espacios y en todas las esferas".

En la gestión de Alberto Fernández, se creó por primera vez un ministerio que aglutinó las demandas de las mujeres y las diversidades. En ese sentido, la funcionaria nacional dijo que se logró una jerarquización de la agenda de género que reconoció la "gran lucha" que se vivía en las calles, y que tuvo su primer y máximo hito en 2015, cuando emergió la consigna del #NiUnaMenos, a raíz de los contínuos femicidios.

Desde que el Ministerio que dirige la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, se puso en marcha, son más de 9 millones de mujeres las que reciben asistencia desde los diferentes programas que se impulsaron, entre los que se encuentran el Acompañar, Registradas y Producir. "Nos encontramos con enormes desafíos porque la violencia de género, es un problema estructural en nuestra sociedad", remarcó Ceballos, y aseguró que esa lamentable situación, "no la desconoce nuestro gobierno sino que la pone sobre la mesa, y plantea allí políticas públicas para hacer ese abordaje".

Aún así, insistió en que es "necesario que esto sea transversal al resto de las instituciones, y a una Justicia, que debe escuchar a las mujeres y las disidencias cuando hablan de la violencia de género y los femicidios". En Salta, ya se registraron 13 asesinatos de mujeres en lo que va del 2021.

Mientras que Andrea Andrade, referente en Salta del programa Acercar Derechos, aseguró que se debe poner en relevancia este tipo de acciones, como las #UnVotoPorLaParidad, porque "significan las luchas históricas que venimos arrastrando", sabiendo que, "fuimos conquistando más derechos, pero todavía nos faltan". "Es simbolizar todo lo que conquistamos y todo lo que falta por construir", señaló.



En ese sentido, indicó que se debe llegar con la perspectiva de género en los distintos gobiernos municipales. Una muestra de ello, son las creaciones de las áreas de géneros en 44 de los 60 municipios que existen en la provincia. "El Ministerio ha generado programas que tienen como vocación llevar la perspectiva de genéro en políticas públicas concretas y reales", a sabiendas que son los propios territorios quienes saben cuáles son las necesidades y falencias en cada lugar.

Para la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Mariana Reyes, la necesidad de visibilizar la primera jornada de votación de las mujeres en Argentina, tiene el objetivo que "la sociedad conozca" lo sucedido, y que se sepa "lo que nos cuesta cada vez que tenemos que llegar a adquirir un derecho".

En referencia al trabajo que vienen teniendo con Gómez Alcorta, dijo celebrar cada una de las políticas públicas de la cartera nacional, reconociendo que Salta, está en emergencia por violencia de género desde 2014. También destacó la urgencia que cada municipio pueda consolidar y jerarquizar un espacio que haga referencia a las demandas de las mujeres, para "acortar esta brecha de desigualdad y para caminar hacia esa sociedad libre de violencias".

Destacó las políticas provinciales que pudieron poner en marcha y también pidió por "una Justicia expedita, formada en perspectiva de género". La misma solicitud la trasladó al gobierno provincial y las gestiones municipales. "Creemos que eso es necesario hoy, y siempre va a ser necesario redoblar la formación", expresó.