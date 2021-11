Bolivia goleó 3-0 a Uruguay en la altura de La Paz, llegó a los 15 puntos, dejó a los dirigidos por Oscar Washington Tabárez envueltos en una profunda crisis de cara a los cuatro partidos que restan y por ahora fuera de Qatar 2022.

Un doblete de Juan Carlos Arce y el aporte de Marcelo Moreno Martins (goleador de las Eliminatorias Sudamericanas y que este martes erró un penal) sentenciaron la suerte de la Celeste, que suma 16 puntos, pero con peor diferencia de gol que Colombia y Chile.

Los rumores sobre la salida del Maestro Tabárez arrecian en la otra orilla del Río de la Plata desde hace semanas y el rendimiento de los futbolistas fue muy flojo.

El empate no favorecía a ninguno de los dos y esto generó que se diera un partido abierto. Uruguay trató de llevar el partido a su ritmo, pero Bolivia lo empujó contra Muslera, aunque le faltó el ultimo pase preciso para generar chances de gol.



Recién a los 27 minutos llegó el riesgo, en este caso provocado por Uruguay con un pelotazo largo que recibió Nández, quien remató muy desviado.



Dos minutos más tarde llegó el premio para Bolivia: luego de una buena triangulación, Arce envió un buen centro buscando a Moreno Martins, quien no logró conectar, pero la pelota se le escabulló de las manos a Muslera para ir al fondo de la red.



En la réplica, Uruguay inquietó a Lampe con un centro de Nández que pasó por delante del arco sin que nadie llegará a empujarla.



Pero un nuevo error de los uruguayos generó otro pico emotivo en el Hernando Siles, ya que Vecino y Godín no se pusieron de acuerdo en sacar una pelota y el volante la terminó tirando al tiro de esquina.



Y en ese corner ejecutado por Arce, Moreno Martins se elevó, le ganó a Godín y la ubicó en el primer palo. Con esta conquista, Moreno Martins sigue primero en la tabla de goleadores de las Eliminatorias con 9 tantos.



En el comienzo del complemento, Uruguay sacó a relucir su tradición y se le fue encima al equipo local a fuerza centros y remates desde afuera del área que chocaron contra un concentrado Lampe.



Fue así que Bolivia salió rápido, Moreno Martins buscó a Carmelo Algarañaz, el delantero del Always Ready corrió y arrastró al también ingresado Giovanni González, quien terminó haciéndole penal.



Moreno Martins se paró frente a la pelota en busca de su gol número 10, pero Muslera logró ponerlo nervioso y el delantero del Cruzeiro la tiró afuera.



Esa oportunidad desperdiciada le dio ánimos a Uruguay, que siguió atacando con poca claridad. Pero Arce se puso definitivamente el traje de figura cuando recibió un preciso centro de Saucedo, le ganó en el salto a Giménez y con un fuerte cabezazo superó al arquero uruguayo.

El equipo dirigido por César Farías -que con este resultado también pelea el repechaje- marcó el tercer gol jugando con diez por expulsión de Algarañaz y esa situación reflejó el mal momento futbolístico y anímico de Uruguay, que intentó vanamente descontar.

En enero de 2022, la Celeste debe viajar a Asunción para enfrentar a Paraguay, luego recibe a Venezuela, mientras que en la doble fecha de marzo será local ante Perú y viajará a Santiago para enfrentar a Chile. Cuatro partidos clave para decidir si participa o no del Mundial.